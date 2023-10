Optimismus in Wien: Am Nachmittag Gewinne im ATX

Index im Blick

Der ATX verbucht heute Zuwächse.

Am Dienstag tendiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,36 Prozent höher bei 3.071,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 104,924 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,038 Prozent höher bei 3.061,40 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3.060,24 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3.045,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3.079,51 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der ATX einen Stand von 3.168,13 Punkten auf. Der ATX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Wert von 3.245,98 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, wurde der ATX mit einer Bewertung von 2.936,87 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 sank der Index bereits um 2,80 Prozent. Bei 3.560,30 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3.006,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 3,54 Prozent auf 111,00 EUR), CA Immobilien (+ 2,76 Prozent auf 31,65 EUR), Lenzing (+ 2,10) Prozent auf 36,45 EUR), Vienna Insurance (+ 2,02 Prozent auf 25,20 EUR) und voestalpine (+ 1,99 Prozent auf 23,52 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Verbund (-2,36 Prozent auf 80,55 EUR), DO (-1,44 Prozent auf 109,20 EUR), Erste Group Bank (-0,50 Prozent auf 33,63 EUR), Telekom Austria (-0,30 Prozent auf 6,58 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,11 Prozent auf 47,50 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 401.349 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 28,766 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX-Werte

2023 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index weist die BAWAG-Aktie mit 11,23 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net