Optimismus in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain

24.01.24 09:27 Uhr

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwoch an seine positive Performance an.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,23 Prozent auf 1.769,94 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,418 Prozent auf 1.773,24 Punkte an der Kurstafel, nach 1.765,85 Punkten am Vortag. Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1.774,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1.769,54 Punkten lag. So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,324 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der SLI-Kurs bei 1.780,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.10.2023, wies der SLI 1.624,86 Punkte auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 24.01.2023, den Stand von 1.773,65 Punkten. Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,365 Prozent. Bei 1.789,06 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. 1.742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief. SLI-Top-Flop-Liste Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 3,19 Prozent auf 410,60 CHF), ams (+ 1,67 Prozent auf 2,25 CHF), Richemont (+ 1,38 Prozent auf 121,30 CHF), Straumann (+ 1,38 Prozent auf 132,40 CHF) und UBS (+ 1,23 Prozent auf 25,43 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Logitech (-1,82 Prozent auf 74,26 CHF), Sandoz (-1,37 Prozent auf 28,70 CHF), Kühne + Nagel International (-1,25 Prozent auf 285,10 CHF), Swatch (I) (-0,79 Prozent auf 201,60 CHF) und Nestlé (-0,40 Prozent auf 95,52 CHF). Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 496.951 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,225 Mrd. Euro. Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 8,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index. Redaktion finanzen.net

