Optimismus in Zürich: SMI am Freitagnachmittag im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am fünften Tag der Woche.

Am Freitag steigt der SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0,44 Prozent auf 11.106,43 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,275 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,379 Prozent auf 11.099,41 Punkte an der Kurstafel, nach 11.057,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 11.113,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11.085,70 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,288 Prozent. Vor einem Monat, am 29.11.2023, lag der SMI-Kurs bei 10.802,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2023, wies der SMI 10.963,50 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 29.12.2022, wies der SMI einen Wert von 10.857,35 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 1,16 Prozent zu. Bei 11.616,37 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 10.251,33 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Swiss Life (+ 1,14 Prozent auf 584,00 CHF), Givaudan (+ 1,02 Prozent auf 3.478,00 CHF), Lonza (+ 0,91 Prozent auf 355,00 CHF), Logitech (+ 0,86 Prozent auf 79,92 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,67 Prozent auf 37,30 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Alcon (-0,06 Prozent auf 65,50 CHF), Richemont (+ 0,09 Prozent auf 115,35 CHF), Holcim (+ 0,09 Prozent auf 65,94 CHF), Partners Group (+ 0,21 Prozent auf 1.213,50 CHF) und UBS (+ 0,27 Prozent auf 26,01 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.277.800 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 269,265 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

