Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Oracle. Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 185,09 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Oracle-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 185,09 USD zu. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 185,76 USD. Bei 181,52 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 612.443 Oracle-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 198,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Gewinne von 7,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 106,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,56 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,14 USD an.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 09.12.2024 vor. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,91 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 14,06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 12,94 Mrd. USD umsetzen können.

Oracle wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mit Gewinnen

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Siemens Energy-Aktie und HOCHTIEF-Aktie klettern: Rechenzentren-Fantasie