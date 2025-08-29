OSRAM Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von OSRAM
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von OSRAM. Der OSRAM-Aktie ging im Hamburg-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 51,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die OSRAM-Aktie gab im Hamburg-Handel um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 51,40 EUR nach. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 51,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,00 EUR. Zuletzt stieg das Hamburg-Volumen auf 2.195 OSRAM-Aktien.
Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OSRAM-Aktie. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die OSRAM-Aktie mit einem Verlust von 10,51 Prozent wieder erreichen.
Am 09.02.2021 lud OSRAM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt.
Die OSRAM-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie
Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer
Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer
