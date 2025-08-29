DAX23.759 -1,2%ESt505.343 -0,4%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.857 +1,8%Euro1,1631 -0,7%Öl69,42 +1,9%Gold3.481 +0,1%
OSRAM Aktie News: OSRAM am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau

02.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von OSRAM hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 51,60 EUR.

Die OSRAM-Aktie bewegte sich um 11:41 Uhr kaum. Das Papier stand via Hamburg bei 51,60 EUR. In der Spitze gewann die OSRAM-Aktie bis auf 51,60 EUR. Die OSRAM-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,40 EUR nach. Bei 51,60 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.083 OSRAM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,00 EUR ab. Abschläge von 10,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte OSRAM am 09.02.2021 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OSRAM ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 840,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

