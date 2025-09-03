OSRAM Aktie News: OSRAM schiebt sich am Montagmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie konnte zuletzt im Hamburg-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der Hamburg-Sitzung 0,4 Prozent auf 51,80 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die OSRAM-Aktie bei 51,80 EUR. Die Hamburg-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,20 EUR. Bisher wurden heute 4.409 OSRAM-Aktien gehandelt.

Bei 53,00 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

OSRAM gewährte am 09.02.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,17 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

OSRAM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren.

