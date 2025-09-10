OSRAM Aktie News: Anleger schicken OSRAM am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie gab im Hamburg-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR nach.

Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel um 08:55 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 51,80 EUR. Die OSRAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,60 EUR ab. Bei 51,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Hamburg 3.047 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 2,32 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die OSRAM-Aktie mit einem Verlust von 11,20 Prozent wieder erreichen.

Am 09.02.2021 legte OSRAM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat OSRAM im vergangenen Quartal 840,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX