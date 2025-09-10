DAX23.643 ±0,0%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,01 +1,3%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,44 -0,2%Gold3.629 -0,3%
OSRAM Aktie News: Anleger schicken OSRAM am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

11.09.25 09:25 Uhr
OSRAM Aktie News: Anleger schicken OSRAM am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie gab im Hamburg-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OSRAM AG
51,80 EUR -0,20 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
4,94 EUR 0,10 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel um 08:55 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 51,80 EUR. Die OSRAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,60 EUR ab. Bei 51,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Hamburg 3.047 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 2,32 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die OSRAM-Aktie mit einem Verlust von 11,20 Prozent wieder erreichen.

Am 09.02.2021 legte OSRAM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat OSRAM im vergangenen Quartal 840,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
26.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
05.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
30.07.2020OSRAM NeutralUBS AG
29.07.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
29.07.2020OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
17.09.2020OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
02.09.2020OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
30.07.2020OSRAM VerkaufenDZ BANK

