Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
Blick auf OSRAM-Kurs

OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag mit stabiler Tendenz

20.10.25 12:04 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von OSRAM zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 52,00 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel um 11:39 Uhr bei 52,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die OSRAM-Aktie bei 52,20 EUR. Die OSRAM-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,20 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,20 EUR. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 860 Aktien.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 11,54 Prozent Luft nach unten.

Am 09.02.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. OSRAM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen