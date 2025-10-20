OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von OSRAM. Die OSRAM-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 52,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von OSRAM nach oben. Im Hamburg-Handel gewann die Aktie um 15:42 Uhr 0,4 Prozent auf 52,20 EUR. Die OSRAM-Aktie legte bis auf 52,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,20 EUR. Zuletzt wurden via Hamburg 1.102 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,00 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,53 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,00 EUR am 22.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie.

Am 09.02.2021 legte OSRAM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht.

