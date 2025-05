OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

OSRAM im Blick

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die OSRAM-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Hamburg bei 51,00 EUR.

Die OSRAM-Aktie zeigte sich um 15:40 Uhr stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 51,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die OSRAM-Aktie bei 51,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der OSRAM-Aktie ging bis auf 50,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten OSRAM-Aktien beläuft sich auf 5.421 Stück.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,92 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,80 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.02.2021 lud OSRAM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat OSRAM mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte OSRAM Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte OSRAM die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

