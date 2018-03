Neuer Schub für die Amazon-Aktie? Die "Easter Deal Week" startet

Am heutigen Freitag startet der Countdown zur Easter Deal Week mit zahlreichen Angeboten für die Amazon -Kunden. Ab dem 19.3. beginnt dann offiziell die Schnäppchenwoche auf Amazon. Jeden Tag warten, ganz in Tradition der "Cyber Monday Week", neue Rabatte auf die Kunden des Handelsriesens. Wie bereits bei der "Cyber Monday Week" stehen die Angebote den Prime-Kunden bis zu 30 Minuten vor den restlichen Amazon-Kunden zur Verfügung.

Amazon-Papiere klettern dank Rabatt-Wochen

Doch nicht nur die Amazon-Kunden dürften von den Rabatt-Aktionen der "Easter Deal Week" profitieren. Auch beim Konzern und dessen CEO Jeff Bezos dürften die Kassen ordentlich klingeln. So konnte der Konzern an seinem letzten "Primeday" im vergangenen Juli neue Verkaufsrekorde aufstellen. Am "Black Friday", der offiziell das Weihnachtsgeschäft im stationären US-Einzelhandel einläutet, lockt auch der Onlineriese jährlich mit Rabatt-Aktionen für seine Mitglieder. Am "Cyber Monday", erreichte die Amazon-Aktie das erste Mal die wichtige Marke von 1.200 US-Dollar und machte gleichzeitig den Amazon-Chef Bezos laut "Forbes" zum reichsten Menschen der Welt. Inzwischen ließen die Papiere bereits die Marke von 1.500 US-Dollar hinter sich. 112 Milliarden US-Dollar soll Jeff Bezos nun bereits angehäuft haben und stieß damit die jahrelange Nummer 1 Bill Gates vom Thron.

Boomendes Weihnachtsgeschäft lässt Amazon-Kassen klingeln

Das starke Weihnachtsgeschäft, gespickt mit einzelnen Amazon-Rabatt-Aktionen gab dem Konzern einen überraschend kräftigen Schub. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse um satte 38 Prozent auf 60,5 Milliarden US-Dollar. Der Überschuss knackte gar die Milliarden-Marke. Vor allem das Kerngeschäft mit der gewerblichen Cloud-Sparte, Amazon Web Services, und auch die Prime-Angebote florieren anhaltend.

Rabatte vor allem für den Konzern ertragreich

Die Rabatte, welche Amazon innerhalb eines Jahres in ihren "Cyber Weeks" den Kunden zum Verkauf stellt, sind wohl durchdacht. Vor allem auf die eigenen Hardware-Produkte gewährt der Konzern gerne in seinen Rabattaktionen deutliche Nachlässe - denn Geld fließt durch die Hardware bisher wenig in die Konzernkassen. Stattdessen setzt Amazon auf die Folgekäufe wie etwa aus dem App Store oder bei Amazon Music, die über die Geräte erworben werden. Die Verkaufstaktik geht auf - und wird Amazon und Jeff Bezos auch an Ostern sicherlich wieder Geld in die Kassen spülen.

