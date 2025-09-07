OTS: Allianz Trade / Allianz Trade und Acredia starten Partnerschaft für ...

Allianz Trade und Acredia starten Partnerschaft für

Kautionsversicherung in Österreich, Kroatien und Slowenien

Hamburg / Wien (ots) - Mehr Spielraum für Unternehmen im Umfeld knapperer

Bankfinanzierungen

Ob bei großen Bau- oder Infrastrukturprojekten, in der Industrie oder im Export:

Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, ihre Geschäftspartner und öffentlichen

Auftraggeber mit verlässlichen Bürgschaften und Garantien abzusichern.

Gleichzeitig werden Kreditlinien oft knapper, Banken agieren zurückhaltender und

regulatorische Anforderungen steigen. Für viele Firmen führt dies zu weniger

Spielraum für Wachstum und mehr Bedarf an alternativen Finanzierungslösungen,

insbesondere in Österreich und in Südosteuropa.

Hier setzen Allianz Trade, Weltmarktführer in der Warenkreditversicherung und

seit Jahrzehnten einer der führenden Anbieter von Bürgschaften und Garantien

(Kautionsversicherung), und Acredia, internationaler Kreditversicherer mit Sitz

in Wien, an. Gemeinsam starten die beiden eine Partnerschaft im Bereich der

Kautions- oder Garantieversicherung in Österreich, Kroatien und Slowenien. Die

Kooperation verbindet die regionale Marktkenntnis von Acredia mit der

internationalen Finanz- und Ratingstärke sowie der Expertise von Allianz Trade.

Ziel ist es, eine verlässliche Alternative zu klassischen Bankgarantien zu

schaffen und gleichzeitig Unternehmen mehr Handlungsspielraum bei Investitionen

und Projekten zu ermöglichen.

Liquidität schonen, Wachstum ermöglichen

"Acredia kennt die regionalen Märkte wie kaum ein anderer", sagt Milo Bogaerts,

CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Als Allianz

Trade bringen wir die globale Stärke und unser Top-Rating ein. Wir sind seit

Jahren ein führender Anbieter von Bürgschaften und Garantien mit einem sehr

großen Erfahrungsschatz. Diese Kombination sorgt für maximale Sicherheit und

eröffnet neue Perspektiven für Unternehmen in der Region".

" Mit dieser Partnerschaft schaffen wir Zugang zu einer modernen Kautionslösung,

die regional verankert und international abgesichert ist", sagt Michael Kolb,

Vorstand der Acredia Versicherung. "Gerade in einem Umfeld, in dem Banken

zurückhaltender werden, sind solche Lösungen entscheidend, um Liquidität zu

schonen und neue Geschäftschancen zu nutzen."

Die Nachfrage nach Garantieversicherungen steigt zunehmend, nicht nur im Bau-

und Infrastruktursektor, sondern auch bei Industrieunternehmen und Exporteuren.

Bürgschaften und Garantien ermöglichen es Unternehmen, öffentliche und private

Aufträge abzusichern, ohne bestehende Kreditlinien bei Banken zu belasten. Damit

tragen sie dazu bei, unternehmerische Investitions- und Wachstumsspielräume zu

erhalten.

Allianz Trade ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und

anerkannter Spezialist für Bürgschaften und Garantien, Inkasso sowie Schutz

gegen Betrug oder politische Risiken. Allianz Trade verfügt über mehr als 100

Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an,

um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.

Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert die

Allianz Trade Gruppe täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 83 Millionen

kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen die

Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP)

entfallen.

Mit dieser Expertise macht die Allianz Trade Gruppe den Welthandel sicherer und

gibt den weltweit über 70.000 Kunden das notwendige Vertrauen in ihre Geschäfte

und deren Bezahlung. Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating

von Standard & Poor's ist die Holding von Allianz Trade mit Sitz in Paris im

Schadensfall der finanzstarke Partner an der Seite seiner Kunden.

Das Unternehmen ist in über 40 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 5.800

Mitarbeiter weltweit. 2024 erwirtschaftete die Allianz Trade Gruppe einen

konsolidierten Umsatz von EUR 3,8 Milliarden und versicherte weltweit

Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 1.400 Milliarden.

Weitere Informationen auf http://www.allianz-trade.de

Über die Acredia-Gruppe

Acredia ist Österreichs führende Kreditversicherung und schützt offene

Forderungen im In- und Ausland im Gesamtwert von über 35,7 Milliarden Euro.

Acredia ist ein Tochterunternehmen von Oesterreichische Kontrollbank AG und

Allianz Trade, des Weltmarktführers bei Kreditversicherungen. 2024 betrug der

Umsatz der Acredia-Gruppe insgesamt 88,3 Millionen Euro. Acredia hat sich im

Rahmen des United Nations Global Compact freiwillig verpflichtet, Strategie und

Geschäftstätigkeit an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit,

Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, um

gesellschaftliche Ziele voranzubringen. www.acredia.at (https://acredia.at/)

