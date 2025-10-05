So viel Verlust hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren bedeutet

Investition unter der Lupe

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 04.10.2022 0,8366 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in POL investiert hat, hat nun 1.195,33 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Mit dem POL-USD-Kurs vom 04.10.2025 gerechnet (0,2365 USD), wäre das Investment nun 282,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71,73 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1668 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 0,7155 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net