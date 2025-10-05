DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.874 +0,6%Euro1,1732 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Investition unter der Lupe

So viel Verlust hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren bedeutet

05.10.25 19:43 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,2378 USD 0,0013 USD 0,53%
Charts|News

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 04.10.2022 0,8366 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in POL investiert hat, hat nun 1.195,33 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Mit dem POL-USD-Kurs vom 04.10.2025 gerechnet (0,2365 USD), wäre das Investment nun 282,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71,73 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1668 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 0,7155 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

