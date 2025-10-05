So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht

DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.874 +0,6%Euro1,1732 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
05.10.25 19:43 Uhr
Bei einem frühen Engagement in Worldcoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
1,2732 USD 0,0026 USD 0,21%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 1,699 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 588,66 WLD. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 1,271 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 747,93 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 25,21 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 08.04.2025 bei 0,6161 USD. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net

