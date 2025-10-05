So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht
05.10.25 19:43 Uhr
Bei einem frühen Engagement in Worldcoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
1,2732 USD 0,0026 USD 0,21%
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 1,699 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 588,66 WLD. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 1,271 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 747,93 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 25,21 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 08.04.2025 bei 0,6161 USD. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,924 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere News
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com