Krypto Studie: Bullenmarkt bis 2100?

Bitcoin hat am Wochenende ein neues Allzeithoch von 125.500 US-Dollar erreicht. Der Anstieg erfolgte ohne extreme Ausschläge, was auf eine zunehmend reifere Marktstruktur hindeutet. Unaufgeregt notierte Bitcoin inmitten der Nacht auf einmal auf einem neuen Rekordhoch.

Dennoch stellt sich die Frage, wie lange diese Phase weiter anhalten kann. Während kurzfristige Korrekturen möglich bleiben, mehren sich langfristig optimistische Szenarien.

Eine aktuelle Studie der Federal Reserve Bank of Kansas City geht sogar noch weiter: Sie sieht strukturelle Bedingungen, die einen über Jahrzehnte anhaltenden Vermögens- und Kapitalaufbau ermöglichen könnten. Laut dieser Analyse wäre damit theoretisch ein Jahrhundert-Bullenmarkt bis zum Jahr 2100 denkbar. Was steckt hinter dieser Prognose?

Warum die Fed Kansas einen Jahrhundert-Bullenmarkt erwartet

Die jüngst veröffentlichte Analyse der Federal Reserve Bank of Kansas City skizziert ein bemerkenswertes Szenario: Ein potenziell jahrhundertelanger Aufwärtstrend an den globalen Finanzmärkten, ausgelöst durch demografische, fiskalische und strukturelle Faktoren. Kern der Argumentation ist ein fundamentaler Wandel in der Vermögens- und Kapitalnachfrage. Durch die alternde Bevölkerung steigt die Zahl jener, die sparen und Kapital anlegen, während die geburtenstarken Jahrgänge zunehmend Vermögenswerte horten. Diese strukturelle Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Staatsanleihen oder Aktien könnte über Jahrzehnte hinweg stabil bleiben oder weiter zunehmen.

Auch Kryptowährungen würden wohl zwangsläufig davon profitieren, insbesondere bei einer generell jüngeren, krypto-affinen Bevölkerung, die zunehmend das Vermögen übernimmt.

Zugleich wirkt der demografische Wandel doppelt: Er erhöht nicht nur die private Nachfrage nach Vermögenswerten, sondern zwingt auch Regierungen zu höheren Ausgaben für Renten- und Gesundheitssysteme. Diese Ausgaben werden über Schulden finanziert, wodurch mehr Anlageprodukte entstehen. Dies ist das altbekannte Zusammenspiel, das die Märkte mit Liquidität versorgt.

Laut der Studie könnte die Nachfrage nach Vermögenswerten bis 2100 um über 200 Prozent des BIP steigen. Solange dieser Trend anhält, bleiben reale Zinsen niedrig, und Kapitalwerte, etwa Aktien, Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen, können langfristig weiterwachsen.

Das Modell der Fed Kansas beschreibt somit eine Art „Balance des Überflusses“: Solange die Nachfrage nach Vermögen größer ist als das verfügbare Angebot, steigen Preise und Bewertungen, ohne dass die Zinsen stark anziehen. Erst wenn fiskalische Anpassungen ausbleiben oder Schulden die Nachfrage überholen, drohe ein Umschwung. Bis dahin jedoch deutet vieles darauf hin, dass wir in eine Ära dauerhaft hoher Bewertungen und stetiger Kapitalzuflüsse eintreten. Das Fazit ist klar: Wir erleben möglicherweise den längsten Bullenmarkt der modernen Wirtschaftsgeschichte.

