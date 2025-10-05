Ethereum Kurs Prognose: Momentum explodiert! Wie weit kann der Kurs jetzt steigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Oktober hat direkt mit einem Kursfeuerwerk auf dem Kryptomarkt begonnen. Besonders die beiden größten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum haben nach einer längeren Seitwärtsphase starke Kursgewinne erzielt. Im 7-Tages-Schnitt liegt Bitcoin bei +12,54 Prozent, während Ethereum mit +13,86 Prozent noch einmal deutlich höher liegt. Für die beiden größten und bedeutendsten Kryptowährungen ein starker Sprung, denn das entspricht einem Zuwachs der Marktkapitalisierung von etlichen Milliarden. Doch vor allem für Ethereum könnte die Rallye im Oktober erst ihren Anfang nehmen.

(Ethereum und Bitcoin sind in den letzten 7 Tagen stark angestiegen – Quelle: coinmarketcap.com)

Ethereum zeigt starkes Momentum!

Abgesehen von der starken Kursentwicklung der letzten Tage, zeigt der Chart von Ethereum derzeit sowohl positive als auch negative Signale an. Negativ ist vor allem, dass der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung sich in einer großen und klar erkennbaren bullishen Flagge befindet. Das ist zwar grundsätzlich eine Trendfortsetzungsformation, die nach einem Ausbruch nach oben hohe Chancen auf weiter steigende Kurse liefert, aber auch ein Ausbruch nach unten ist möglich, was mit einem Ende der Rallye gleichzusetzen wäre.

Heute hat der $ETH-Kurs die obere Trendlinie angetestet, konnte allerdings nicht signifikant ausbrechen und ist wieder in die Range gefallen. Doch das derzeit stark steigende Momentum bei Ethereum könnte diesen bedeutenden Ausbruch letztendlich doch noch herbeiführen.

(Der Kurs von Ethereum befindet sich derzeit in einer bullishen Flagge, aber das Momentum steigt stark an – Quelle: Tradingview.com)

Zahlreiche Studien belegen, dass der Handel von Momentum eine der profitabelsten Strategien auf den Finanzmärkten ist. Momentum kann auch als Schub bezeichnet werden. Eine Kryptowährung mit hohem Aufwärtsmomentum hat also hohe Schubkraft nach oben, was in vielen Fällen zu weiter steigenden Kursen führt und in manchen Fällen sogar zu einem exponentiellen Kurswachstum.

Das Momentum ist in Ethereum derzeit stark am Ansteigen, wie man auch am Momentumindikator von Tradingview erkennen kann. Dieses hohe Momentum könnte einen Ausbruch aus der bullishen Flagge bei Ethereum verursachen.

Zudem dürfte in den nächsten Wochen auch noch die starke Oktober-Saisonalität zum Tragen kommen. Damit könnte Ethereum noch im Oktober auf 6.000 US-Dollar oder sogar höher steigen. Mit dem Anstieg von Ethereum könnten auch zahlreiche Meme Coins explodieren, wobei Anleger, die den neuen Tradingbot Snorter ($SNORT) nutzen, hohe Kursgewinne erzielen könnten.

So können Anleger jetzt von Snorter profitieren

Snorter ist ein neuer Trading Bot für Solana-basierte Meme Coins, der direkt in den Telegram-Messenger integriert ist. Damit wird der Handel mit Meme Coins so einfach wie noch nie. Trader können direkt im Telegram-Chat Positionen öffnen, schließen, Limit Orders platzieren und vieles mehr. Mit Snorter kommt aber nicht nur ein Trading Bot, der sich schnell verbreiten dürfte, sondern auch der $SNORT-Token, der eine einmalige Gelegenheit für Investoren bieten könnte.

(In den letzten Wochen hat der Vorverkauf von $SNORT mehr als 4,3 Mio. US-Dollar eingenommen – Quelle: snortertoken.com)

Aktuell ist $SNORT noch im Vorverkauf erhältlich. Das bedeutet, dass Anleger noch vor dem Börsenlisting zum günstigen Fixpreis einsteigen können. Dabei wurden bereits über 4,3 Millionen Dollar investiert, was Analysten zu der Annahme führt, dass der Kurs nach dem Launch durch die Decke geht. Die Tatsache, dass die Nachfrage schon jetzt so hoch ist und der Bot schnell Bekanntheit am Markt erlangen dürfte, ist ein starkes Indiz dafür, dass der Kurs nach dem Handelsstart schnell um mehr als das 10-fache steigen könnte. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen, sodass nicht mehr lange Zeit bleibt, um noch zum günstigen Fixpreis einzusteigen.

