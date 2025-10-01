OTS: Alvarez & Marsal / Alvarez & Marsal verstärkt sein Führungsteam im ...
Alvarez & Marsal verstärkt sein Führungsteam im Bereich Private Equity
Performance Improvement
N.Y./München (ots) -
- Simon Oertel wird Managing Director, um das Angebot des Unternehmens im
Bereich Operational Due Diligence in der DACH-Region auszubauen.
Das weltweit tätige Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal
(https://www.alvarezandmarsal.com) (A&M) gibt mit sofortiger Wirkung die
Ernennung von Simon Oertel (https://www.linkedin.com/in/simon-oertel/) als
Managing Director im Bereich Private Equity Performance Improvement (PEPI)
bekannt.
Dies ist die dritte Neueinstellung eines Managing Directors für das PEPI-Team in
den letzten vier Monaten. Bereits im Juni dieses Jahres konnte A&M David Pérez
(https://www.linkedin.com/in/david-p%C3%A9rez-1778951/) und Anfang dieses Monats
Pierre de Raismes (https://www.linkedin.com/in/pierre-de-raismes/) für diesen
Geschäftsbereich gewinnen.
Simon Oertel kommt von EY-Parthenon, wo er in den vergangenen vier Jahren als
Partner tätig war. Bei Alvarez & Marsal wird er sich auf den weiteren Ausbau des
Angebots im Bereich Operational Due Diligence in der DACH-Region konzentrieren -
mit einem besonderen Fokus auf den Industriesektor. Zuvor war er dreizehn Jahre
bei Oliver Wyman, wo er erfolgreich Projekte in Deutschland und Europa sowie in
den USA, Kanada und dem Nahen Osten begleitete.
Seine Expertise umfasst die Beratung von Large- und Mid-Cap-Fonds über den
gesamten Transaktionszyklus hinweg - von der operativen Due Diligence über die
Entwicklung bis hin zur Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Steigerung der
Profitabilität in erworbenen Portfoliounternehmen während der Haltephase.
Bob Rajan (https://www.linkedin.com/in/bob-rajan-50799241/), Managing Director
und Co-Head des European Private Equity Performance Improvement Teams bei
Alvarez & Marsal, kommentiert den Neuzugang wie folgt:
"Mit dieser dritten Neueinstellung in leitender Position innerhalb von vier
Monaten investieren wir gezielt in genau jene Kompetenzfelder, die unsere
Private-Equity-Kunden im aktuell herausfordernden Marktumfeld besonders
nachfragen. Durch den Zugang von Simon Oertel stärken wir unser Team erfahrener
Berater im Bereich operative Due Diligence und bauen unsere Umsetzungs-Exzellenz
weiter aus. Mit David Pérez, der kürzlich zu uns gestoßen ist, um unsere Präsenz
in Skandinavien zu stärken und unsere Expertise im Gesundheitswesen auszubauen,
Pierre de Raismes, der seit Anfang des Monats unser Wachstum auf dem
französischen Markt sowie unsere Kompetenz im Bereich Finanzdienstleistungen
vorantreibt, und nun Simon Oertel, der unser Angebot in der DACH-Region weiter
vertieft, freuen wir uns, unsere Due-Diligence-Praxis in ganz Europa konsequent
auszubauen."
Steffen Kroner (https://www.linkedin.com/in/steffen-kroner/), Managing Director
und Head des deutschen PEPI-Teams bei Alvarez & Marsal, sagt zur Verstärkung
seines Teams:
"Wir freuen uns sehr, Simon Oertel in einer Phase starken Wachstums in der
DACH-Region in unserem Team begrüßen zu dürfen. Vor dem Hintergrund einer
steigenden Nachfrage nach fundierter operativer Due Diligence und tiefgreifender
Branchenexpertise - insbesondere in
Zeiten, in denen sich viele etablierte Industrien an einem strategischen
Wendepunkt befinden - sind wir überzeugt, dass Simon Oertels Erfahrung und
Perspektive für unsere Klienten in der DACH-Region und darüber hinaus einen
echten Mehrwert schaffen werden."
Zu seiner neuen Position sagt Simon Oertel:
"A&M ist in meinem Fachgebiet hervorragend positioniert und genießt einen
exzellenten Ruf, wenn es darum geht, Private-Equity-Kunden bei der
Wertsteigerung ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen. Besonders beeindruckt
hat mich der praxisorientierte Ansatz, mit dem erfahrene Berater eng mit den
Kunden zusammenarbeiten, um komplexe Herausforderungen zu lösen. Ich freue mich
sehr darauf, die starke Marktposition von A&M weiter auszubauen und meine
Expertise einzubringen, um unseren Kunden dabei zu helfen, nachhaltigen Erfolg
in einem anspruchsvollen Umfeld zu erzielen."
Bildmaterial finden Sie hier (https://hbigmbh.sharepoint.com/:i:/s/HBICommunicat
ion/ERTEnSIOfKBDvWcoiZvWFs8BTOytfrv6CjIxKqsTKRN7uA?e=sW9ydE).
Über Alvarez & Marsal
Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany)
wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für
professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine
Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln - Leadership,
Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und
Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen
für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten
Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit
langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt
Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen,
Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation
voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu
schaffen.
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com
(https://www.alvarezandmarsal.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn
(http://www.linkedin.com/company/162399), auf X
(https://twitter.com/alvarezmarsal) und auf Facebook
(https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).
