OTS: Alvarez & Marsal / Alvarez & Marsal verstärkt sein Führungsteam im ...

Alvarez & Marsal verstärkt sein Führungsteam im Bereich Private Equity

Performance Improvement

N.Y./München (ots) -

- Simon Oertel wird Managing Director, um das Angebot des Unternehmens im

Bereich Operational Due Diligence in der DACH-Region auszubauen.

Das weltweit tätige Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal

(https://www.alvarezandmarsal.com) (A&M) gibt mit sofortiger Wirkung die

Ernennung von Simon Oertel (https://www.linkedin.com/in/simon-oertel/) als

Managing Director im Bereich Private Equity Performance Improvement (PEPI)

bekannt.

Dies ist die dritte Neueinstellung eines Managing Directors für das PEPI-Team in

den letzten vier Monaten. Bereits im Juni dieses Jahres konnte A&M David Pérez

(https://www.linkedin.com/in/david-p%C3%A9rez-1778951/) und Anfang dieses Monats

Pierre de Raismes (https://www.linkedin.com/in/pierre-de-raismes/) für diesen

Geschäftsbereich gewinnen.

Simon Oertel kommt von EY-Parthenon, wo er in den vergangenen vier Jahren als

Partner tätig war. Bei Alvarez & Marsal wird er sich auf den weiteren Ausbau des

Angebots im Bereich Operational Due Diligence in der DACH-Region konzentrieren -

mit einem besonderen Fokus auf den Industriesektor. Zuvor war er dreizehn Jahre

bei Oliver Wyman, wo er erfolgreich Projekte in Deutschland und Europa sowie in

den USA, Kanada und dem Nahen Osten begleitete.

Seine Expertise umfasst die Beratung von Large- und Mid-Cap-Fonds über den

gesamten Transaktionszyklus hinweg - von der operativen Due Diligence über die

Entwicklung bis hin zur Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Steigerung der

Profitabilität in erworbenen Portfoliounternehmen während der Haltephase.

Bob Rajan (https://www.linkedin.com/in/bob-rajan-50799241/), Managing Director

und Co-Head des European Private Equity Performance Improvement Teams bei

Alvarez & Marsal, kommentiert den Neuzugang wie folgt:

"Mit dieser dritten Neueinstellung in leitender Position innerhalb von vier

Monaten investieren wir gezielt in genau jene Kompetenzfelder, die unsere

Private-Equity-Kunden im aktuell herausfordernden Marktumfeld besonders

nachfragen. Durch den Zugang von Simon Oertel stärken wir unser Team erfahrener

Berater im Bereich operative Due Diligence und bauen unsere Umsetzungs-Exzellenz

weiter aus. Mit David Pérez, der kürzlich zu uns gestoßen ist, um unsere Präsenz

in Skandinavien zu stärken und unsere Expertise im Gesundheitswesen auszubauen,

Pierre de Raismes, der seit Anfang des Monats unser Wachstum auf dem

französischen Markt sowie unsere Kompetenz im Bereich Finanzdienstleistungen

vorantreibt, und nun Simon Oertel, der unser Angebot in der DACH-Region weiter

vertieft, freuen wir uns, unsere Due-Diligence-Praxis in ganz Europa konsequent

auszubauen."

Steffen Kroner (https://www.linkedin.com/in/steffen-kroner/), Managing Director

und Head des deutschen PEPI-Teams bei Alvarez & Marsal, sagt zur Verstärkung

seines Teams:

"Wir freuen uns sehr, Simon Oertel in einer Phase starken Wachstums in der

DACH-Region in unserem Team begrüßen zu dürfen. Vor dem Hintergrund einer

steigenden Nachfrage nach fundierter operativer Due Diligence und tiefgreifender

Branchenexpertise - insbesondere in

Zeiten, in denen sich viele etablierte Industrien an einem strategischen

Wendepunkt befinden - sind wir überzeugt, dass Simon Oertels Erfahrung und

Perspektive für unsere Klienten in der DACH-Region und darüber hinaus einen

echten Mehrwert schaffen werden."

Zu seiner neuen Position sagt Simon Oertel:

"A&M ist in meinem Fachgebiet hervorragend positioniert und genießt einen

exzellenten Ruf, wenn es darum geht, Private-Equity-Kunden bei der

Wertsteigerung ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen. Besonders beeindruckt

hat mich der praxisorientierte Ansatz, mit dem erfahrene Berater eng mit den

Kunden zusammenarbeiten, um komplexe Herausforderungen zu lösen. Ich freue mich

sehr darauf, die starke Marktposition von A&M weiter auszubauen und meine

Expertise einzubringen, um unseren Kunden dabei zu helfen, nachhaltigen Erfolg

in einem anspruchsvollen Umfeld zu erzielen."

Bildmaterial finden Sie hier (https://hbigmbh.sharepoint.com/:i:/s/HBICommunicat

ion/ERTEnSIOfKBDvWcoiZvWFs8BTOytfrv6CjIxKqsTKRN7uA?e=sW9ydE).

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany)

wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für

professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine

Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln - Leadership,

Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und

Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen

für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten

Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit

langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt

Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen,

Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation

voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu

schaffen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com

(https://www.alvarezandmarsal.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn

(http://www.linkedin.com/company/162399), auf X

(https://twitter.com/alvarezmarsal) und auf Facebook

(https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).

