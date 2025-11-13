OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Thomas Coesfeld wird neuer ...

Thomas Coesfeld wird neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann

- Der Bertelsmann-Vorstand tritt zum 1. Januar 2027 die Nachfolge von Thomas

Rabe an

- Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Mohn würdigt Thomas Coesfeld als

erfolgreichen unternehmerischen Manager

- Clément Schwebig zieht zum 1. Mai 2026 als künftiger CEO der RTL Group in den

Bertelsmann-Vorstand ein

Thomas Coesfeld wird neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann. Das hat der

Aufsichtsrat des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und

Bildungsunternehmens entschieden. Der 35-jährige Bertelsmann-Vorstand tritt zum

1. Januar 2027 die Nachfolge von Thomas Rabe (60) an, dessen Vertrag am 31.

Dezember 2026 nach 15 Jahren als CEO endet. Thomas Coesfeld ist seit 2023 CEO

des Unternehmensbereichs BMG und gehört seit 2024 dem Bertelsmann-Vorstand an.

Der Aufsichtsrat hat zudem Clément Schwebig (48) als designierten CEO der RTL

Group mit Wirkung zum 1. Mai 2026 in den Vorstand von Bertelsmann berufen.

Christoph Mohn, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Bertelsmann, erklärt: "Im

Namen des Aufsichtsrats gratuliere ich Thomas Coesfeld zu seiner Ernennung zum

künftigen Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann. Als Unternehmer und Manager

bringt er alle Voraussetzungen mit, um Bertelsmann erfolgreich zu führen und die

Kontinuität des Unternehmens zu sichern. Ich habe Thomas Coesfeld in den

vergangenen zehn Jahren bei Bertelsmann als unternehmerischen Manager

kennengelernt. Er hat das Musikgeschäft BMG in den letzten Jahren auf ein

deutlich höheres Umsatz- und Ergebnisniveau gebracht und noch konsequenter auf

das Streaming-Zeitalter ausgerichtet. Sein Amtsantritt markiert einen

Generationswechsel in der Führung von Bertelsmann. Ich wünsche Thomas Coesfeld

viel Erfolg und eine sichere unternehmerische Hand."

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Ich freue mich über

die Entscheidung des Aufsichtsrats und gratuliere Thomas Coesfeld im Namen des

gesamten Vorstands. Wir arbeiten seit Jahren eng und vertrauensvoll zusammen,

und ich werde alles tun, um einen reibungslosen Führungswechsel sicherzustellen.

Die Führung von Bertelsmann wird bei ihm und seinem Team in guten Händen

liegen."

Thomas Coesfeld, CEO von BMG und künftiger Vorstandsvorsitzender von

Bertelsmann, sagt: "Ich danke dem Aufsichtsrat und insbesondere dessen

Vorsitzendem Christoph Mohn für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich

sehr darauf, die Verantwortung für die Führung von Bertelsmann zu übernehmen. Es

ist eine Herausforderung, bei der ich auf die Unterstützung des gesamten

Vorstands, des Top-Managements und aller Mitarbeitenden setzen werde."

Zur Berufung von Clément Schwebig in den Bertelsmann-Vorstand sagt der

Aufsichtsratsvorsitzende Christoph Mohn: "Clément Schwebig blickt auf mehr als

20 Jahre Erfahrung als Medienmanager zurück, davon zehn Jahre in verschiedenen

Führungspositionen bei der RTL Group. Er wird die Transformation der

RTL-Geschäfte weiter vorantreiben und insbesondere das Streaming- und das

Produktionsgeschäft weiter ausbauen."

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, fügt hinzu: "Clément

Schwebig kennt die RTL Group, für die er bereits 2002 bis 2013 in führenden

Positionen in mehreren Ländern gearbeitet hat. Neben seiner Medienexpertise

bringt er vor allem Kenntnis der Wachstumsmärkte in Asien mit, in denen

Bertelsmann auch in Zukunft wachsen will. Ich kenne und schätze Clément

Schwebig. Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Ich freue mich darauf, an

ihn die Führung der RTL Group zu übergeben."

Über Thomas Coesfeld

Thomas Coesfeld begann seine Karriere nach dem Studium der

Betriebswirtschaftslehre in Vallendar, Washington und Atlanta im Jahr 2014 als

Unternehmensberater bei McKinsey. Nach verschiedenen Stationen in

Bertelsmann-Geschäften wurde er 2018 Chief Strategy Officer von Mohn Media. 2019

übernahm er diese Funktion auch für die gesamte Bertelsmann Printing Group

(heute Bertelsmann Marketing Services) und zog in deren Geschäftsleitung ein.

2020 wechselte Thomas Coesfeld in die Geschäftsführung von BMG. Im April 2021

wurde er CFO, im Juli 2023 dann CEO von BMG. Diese Position wird er in

Personalunion weiterführen. Im Juli 2024 wurde Thomas Coesfeld in den

Bertelsmann-Vorstand berufen.

Thomas Coesfeld ist verheiratet und lebt in Berlin und Gütersloh.

Über Clément Schwebig

Clément Schwebig startete seine Laufbahn 1999 nach dem Erwerb eines Masters in

Management an der HEC Paris Business School und in Corporate Law an der Sorbonne

als M&A Analyst bei JP Morgan Chase. Nach mehr als einem Jahrzehnt in

verschiedenen Führungspositionen bei der RTL Group wechselte er 2013 als Asia

Head of Business Development & Digital, General Manager China and CFO Asia

Pacific zu Time Warner / Turner nach Hongkong. Nach seiner Tätigkeit als

President and Managing Director von Warner Bros. Discovery in Asien mit Sitz in

Singapur wurde Clément Schwebig 2023 zum President & Managing Director von

Warner Bros. Discovery - Western Europe & Africa ernannt.

Clément Schwebig ist französischer Staatsbürger. Er ist verheiratet und hat zwei

Kinder.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund

75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der

Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann

Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.

Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.

Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination

ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die

Kunden in aller Welt begeistern.

http://www.bertelsmann.de

