OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Thomas Coesfeld wird neuer ...

- Der Bertelsmann-Vorstand tritt zum 1. Januar 2027 die Nachfolge von Thomas
Rabe an
- Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Mohn würdigt Thomas Coesfeld als
erfolgreichen unternehmerischen Manager
- Clément Schwebig zieht zum 1. Mai 2026 als künftiger CEO der RTL Group in den
Bertelsmann-Vorstand ein
Thomas Coesfeld wird neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann. Das hat der
Aufsichtsrat des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und
Bildungsunternehmens entschieden. Der 35-jährige Bertelsmann-Vorstand tritt zum
1. Januar 2027 die Nachfolge von Thomas Rabe (60) an, dessen Vertrag am 31.
Dezember 2026 nach 15 Jahren als CEO endet. Thomas Coesfeld ist seit 2023 CEO
des Unternehmensbereichs BMG und gehört seit 2024 dem Bertelsmann-Vorstand an.
Der Aufsichtsrat hat zudem Clément Schwebig (48) als designierten CEO der RTL
Group mit Wirkung zum 1. Mai 2026 in den Vorstand von Bertelsmann berufen.
Christoph Mohn, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Bertelsmann, erklärt: "Im
Namen des Aufsichtsrats gratuliere ich Thomas Coesfeld zu seiner Ernennung zum
künftigen Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann. Als Unternehmer und Manager
bringt er alle Voraussetzungen mit, um Bertelsmann erfolgreich zu führen und die
Kontinuität des Unternehmens zu sichern. Ich habe Thomas Coesfeld in den
vergangenen zehn Jahren bei Bertelsmann als unternehmerischen Manager
kennengelernt. Er hat das Musikgeschäft BMG in den letzten Jahren auf ein
deutlich höheres Umsatz- und Ergebnisniveau gebracht und noch konsequenter auf
das Streaming-Zeitalter ausgerichtet. Sein Amtsantritt markiert einen
Generationswechsel in der Führung von Bertelsmann. Ich wünsche Thomas Coesfeld
viel Erfolg und eine sichere unternehmerische Hand."
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Ich freue mich über
die Entscheidung des Aufsichtsrats und gratuliere Thomas Coesfeld im Namen des
gesamten Vorstands. Wir arbeiten seit Jahren eng und vertrauensvoll zusammen,
und ich werde alles tun, um einen reibungslosen Führungswechsel sicherzustellen.
Die Führung von Bertelsmann wird bei ihm und seinem Team in guten Händen
liegen."
Thomas Coesfeld, CEO von BMG und künftiger Vorstandsvorsitzender von
Bertelsmann, sagt: "Ich danke dem Aufsichtsrat und insbesondere dessen
Vorsitzendem Christoph Mohn für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich
sehr darauf, die Verantwortung für die Führung von Bertelsmann zu übernehmen. Es
ist eine Herausforderung, bei der ich auf die Unterstützung des gesamten
Vorstands, des Top-Managements und aller Mitarbeitenden setzen werde."
Zur Berufung von Clément Schwebig in den Bertelsmann-Vorstand sagt der
Aufsichtsratsvorsitzende Christoph Mohn: "Clément Schwebig blickt auf mehr als
20 Jahre Erfahrung als Medienmanager zurück, davon zehn Jahre in verschiedenen
Führungspositionen bei der RTL Group. Er wird die Transformation der
RTL-Geschäfte weiter vorantreiben und insbesondere das Streaming- und das
Produktionsgeschäft weiter ausbauen."
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, fügt hinzu: "Clément
Schwebig kennt die RTL Group, für die er bereits 2002 bis 2013 in führenden
Positionen in mehreren Ländern gearbeitet hat. Neben seiner Medienexpertise
bringt er vor allem Kenntnis der Wachstumsmärkte in Asien mit, in denen
Bertelsmann auch in Zukunft wachsen will. Ich kenne und schätze Clément
Schwebig. Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Ich freue mich darauf, an
ihn die Führung der RTL Group zu übergeben."
Über Thomas Coesfeld
Thomas Coesfeld begann seine Karriere nach dem Studium der
Betriebswirtschaftslehre in Vallendar, Washington und Atlanta im Jahr 2014 als
Unternehmensberater bei McKinsey. Nach verschiedenen Stationen in
Bertelsmann-Geschäften wurde er 2018 Chief Strategy Officer von Mohn Media. 2019
übernahm er diese Funktion auch für die gesamte Bertelsmann Printing Group
(heute Bertelsmann Marketing Services) und zog in deren Geschäftsleitung ein.
2020 wechselte Thomas Coesfeld in die Geschäftsführung von BMG. Im April 2021
wurde er CFO, im Juli 2023 dann CEO von BMG. Diese Position wird er in
Personalunion weiterführen. Im Juli 2024 wurde Thomas Coesfeld in den
Bertelsmann-Vorstand berufen.
Thomas Coesfeld ist verheiratet und lebt in Berlin und Gütersloh.
Über Clément Schwebig
Clément Schwebig startete seine Laufbahn 1999 nach dem Erwerb eines Masters in
Management an der HEC Paris Business School und in Corporate Law an der Sorbonne
als M&A Analyst bei JP Morgan Chase. Nach mehr als einem Jahrzehnt in
verschiedenen Führungspositionen bei der RTL Group wechselte er 2013 als Asia
Head of Business Development & Digital, General Manager China and CFO Asia
Pacific zu Time Warner / Turner nach Hongkong. Nach seiner Tätigkeit als
President and Managing Director von Warner Bros. Discovery in Asien mit Sitz in
Singapur wurde Clément Schwebig 2023 zum President & Managing Director von
Warner Bros. Discovery - Western Europe & Africa ernannt.
Clément Schwebig ist französischer Staatsbürger. Er ist verheiratet und hat zwei
Kinder.
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund
75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum
Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.
Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.
Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination
ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die
Kunden in aller Welt begeistern.
http://www.bertelsmann.de
