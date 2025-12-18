OTS: Bertrandt AG / Mit Ergebnisoptimierungsprogramm, Diversifizierung und ...

Mit Ergebnisoptimierungsprogramm, Diversifizierung und internationaler

Expansion auf Wachstumskurs / Bertrandt veröffentlicht Bericht zum 4.

Quartal 2024/2025 (FOTO)

Ehningen (ots) - Das Geschäftsjahr 2024/2025 von Bertrandt war erneut geprägt

von anspruchsvollen Rahmenbedingungen, welche sich in den Geschäftsjahreszahlen

widerspiegeln. Die dominierenden gesamtwirtschaftlichen Themen waren

Handelsstreitigkeiten, geopolitische Spannungen sowie die strukturelle

Wachstumsschwäche in Deutschland. Die Automobilindustrie als Hauptkundenbranche

von Bertrandt reagierte insbesondere auf die erratische Zollpolitik mit

kurzfristigen Sparprogrammen und verzögerten Projekt- und

Produktionsentscheidungen. Darüber hinaus waren einige Kunden mit

technologischen Herausforderungen konfrontiert. Infolgedessen wurden

Entwicklungsprojekte weiter verschoben oder zeitlich gestreckt, was bei

Bertrandt zu einer anhaltend geringen Kapazitätsauslastung führte. Der Konzern

reagierte darauf mit der konsequenten Umsetzung des

Ergebnisoptimierungsprogramms "Fit for Future", zusätzlichen

Optimierungsmaßnahmen und einer weiteren Diversifikation der Kundenbasis und

regionalen Positionierung.

Bertrandt startete mit Zuversicht in das Geschäftsjahr 2024/2025, getragen von

dem Ergebnisoptimierungsprogramm "Fit for Future" und einem hohen

Angebotsvolumen. Die erwartete Normalisierung der Projektvergaben, mit denen das

Unternehmen gerechnet hatte, blieb jedoch aus. Externe Faktoren wie eine

erratische Zollpolitik, Handelsstreitigkeiten sowie technologische

Herausforderungen führten zu Verzögerungen und Projektverschiebungen bei den

Kunden. Ebenso belasteten deren strategische Neuausrichtungen und Sparprogramme

die Branche. Infolgedessen sanken die Forschungs- und Entwicklungsausgaben

einiger Kunden bis Ende September 2025 prozentual zweistellig, was das

Unternehmen jedoch als einen temporären Effekt einschätzt. Dieses anspruchsvolle

Marktumfeld sowie der Trend zur Verlagerung von Entwicklungsprojekten ins

Ausland belasten die Branche der Entwicklungsdienstleister in Deutschland und

führen zu einer Marktbereinigung.

"Die Kapazitätsauslastung insbesondere an den deutschen Standorten war auf einem

nicht ausreichenden Niveau, sodass unser Fokus im Geschäftsjahr auf einer weiter

konsequenten Umsetzung des Ergebnisoptimierungsprogramms ŽFit for FutureŽ und

weiteren Maßnahmen lag. Dazu zählen Portfolio-, Struktur- und

Infrastrukturanpassungen. Neben Kosteneinsparungen verfolgen wir intensiv unsere

strategischen Ziele zur Diversifizierung und Internationalisierung, womit wir

bereits Erfolge verzeichnen", sagt Markus Ruf, Mitglied des Vorstands Finanzen.

Die Gesamtleistung im Bertrandt Konzern sank im Geschäftsjahr 2024/2025 um rund

18 Prozent auf 978 Millionen Euro (Vorjahr 1,187 Milliarden Euro). Das EBIT in

Höhe von rund -36 Millionen Euro (Vorjahr -98 Millionen Euro) hat sich vor dem

Hintergrund spürbar positiver Effekte des Ergebnisoptimierungsprogramms deutlich

gegenüber dem durch Sonderaufwendungen belasteten Vorjahreswert verbessert. Das

bereinigte EBIT lag im Geschäftsjahr 2024/2025 bei -2 Millionen Euro. Hierzu hat

auch ein wieder positives EBIT im vierten Quartal 2024/2025 beigetragen. Der

Personalbestand wurde an die Marktbedarfe angepasst und reduzierte sich um 1.843

auf 12.185 Mitarbeitende zum 30. September 2025 (Vorjahr: 14.028). Trotz der

anspruchsvollen Rahmenbedingungen konnte in der Berichtsperiode ein deutlicher

positiver Free Cashflow in Höhe von rund 18 Millionen Euro erzielt werden. Auch

die Bilanz stellt sich mit einer Eigenkapitalquote von über 40 Prozent als

solide dar.

Trotz der Herausforderungen der vergangenen beiden Geschäftsjahre sieht

Bertrandt gute Perspektiven für die Zukunft, welche sich auch im Ergebnis

niederschlagen. "Unsere erfolgreiche Neukundengewinnung und regionale sowie

sektorale Diversifikation sind wichtige Erfolgsfaktoren. Zudem eröffnen die

angekündigten Investitionen unserer Kunden in Forschung und Entwicklung für neue

Produkte und Technologien zusätzliche Chancen", erklärt Markus Ruf. Im

vergangenen Geschäftsjahr wurde Bertrandt als strategischer Lieferant von Volvo

Cars nominiert. Zudem erhielt Bertrandt den Status als "Strategic Partner" von

ZEISS SMT für die Weiterentwicklung innovativer Halbleitertechnologien.

Weiterhin baute das Unternehmen seine internationale Präsenz mit neuen

Standorten aus. In der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungs- und

Sicherheitssektor verzeichnet das Unternehmen zweistellige Wachstumsraten.

Angesichts steigender globaler Verteidigungsinvestitionen und umfassender

Zertifizierungen ist Bertrandt bestens positioniert, um kurzfristig neue

Projekte in diesen dynamischen Märkten umzusetzen.

Zusammenfassend rechnet Bertrandt im Verlauf des Geschäftsjahres 2025/2026 mit

einer Normalisierung der Projektvergabe und daher mit einem moderaten* Anstieg

der Gesamtleistung sowie einem deutlichen* Anstieg beim EBIT auf ein positives

Ergebnisniveau. Das klare Ziel des Konzerns ist es, in einem normalisierten

Marktumfeld mittelfristig* eine EBIT-Marge von sechs bis neun Prozent zu

erzielen.

*Definition: Moderate Veränderung: +/-0 Prozent bis +/-10 Prozent, Deutliche

Veränderung: über +/-10 Prozent, Mittelfristig: innerhalb der nächsten drei

Geschäftsjahre

