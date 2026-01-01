OTS: BMW Bank GmbH / Stephan Cohnen wird Geschäftsführer Kundenservice, ...
Stephan Cohnen wird Geschäftsführer Kundenservice, Prozesse, IT (FOTO)
München (ots) - Zum 1. Januar 2026 rückt Stephan Cohnen, bislang Leiter
Kundenservice, Prozesse und IT, in die Geschäftsführung auf. Er ergänzt das
bestehende Führungsteam um Stefan Hienzsch, Joachim Herr, Torsten Matheis und
Kerstin Zerbst.
Bereits seit dem 1. Januar 2024 leitet Stephan Cohnen den Geschäftsbereich
Kundenservice, Prozesse und IT bei der BMW Bank, bevor er nun vom Aufsichtsrat
in die Geschäftsführung berufen wurde. Zuvor hatte er verschiedene
Führungspositionen innerhalb von BMW Group Financial Services in Deutschland,
Großbritannien und Belgien inne. Der studierte Betriebswirt begann seine
Karriere als Berater mit Schwerpunkt IT und Transformation.
"Stephan Cohnen hat in den vergangenen Jahren gezeigt, wie klar und
vorausschauend er technologische und prozessuale Weiterentwicklungen gestaltet.
Er verbindet strategische Kompetenz mit operativer Umsetzungsstärke und einem
ausgeprägten Verständnis für Kundenbedürfnisse. Mit ihm haben wir einen
Experten, der die BMW Bank auf ihrem Weg der digitalen Transformation
entscheidend stärkt", sagt Stefan Hienzsch, Vorsitzender der Geschäftsführung
der BMW Bank GmbH.
Stephan Cohnen sieht seine Rolle als konsequente Fortsetzung der operativen
Transformation: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Aufsichtsrats.
Gemeinsam mit meinem Team werde ich die BMW Bank als modernen, digitalen
Finanzdienstleister weiter profilieren. Dabei werden wir die Verzahnung von
erstklassigem Kundenservice, effizienten Prozessen und zukunftsweisenden,
resilienten IT-Services nutzen, um unseren Kunden und Partnern ein echtes
Premium-Erlebnis zu bieten."
Strategische Weichenstellung für die Zukunft
Die BMW Bank richtet ihre Organisation seit mehreren Jahren konsequent auf
moderne, effiziente und technologisch leistungsfähige Strukturen aus. Digitale
Schnittstellen, stabile IT-Architekturen und eine kundenzentrierte
Prozessgestaltung treiben diese Transformation voran. Mit der Berufung von
Stephan Cohnen in die Geschäftsführung setzt die BMW Bank ein klares Signal für
Kontinuität, operative Exzellenz und Innovationskraft.
Informationen für die Redaktionen
Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit
Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter
betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für
Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie
die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und
Kreditkarten.
Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und
einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank
GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI
Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.
Medienkontakt:
BMW Bank GmbH
Christoph Güttner
E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de
Telefon: +49-89-3184-1703
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6190060
