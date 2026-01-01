OTS: BMW Bank GmbH / Stephan Cohnen wird Geschäftsführer Kundenservice, ...

Stephan Cohnen wird Geschäftsführer Kundenservice, Prozesse, IT (FOTO)

München (ots) - Zum 1. Januar 2026 rückt Stephan Cohnen, bislang Leiter

Wer­bung Wer­bung

Kundenservice, Prozesse und IT, in die Geschäftsführung auf. Er ergänzt das

bestehende Führungsteam um Stefan Hienzsch, Joachim Herr, Torsten Matheis und

Kerstin Zerbst.

Bereits seit dem 1. Januar 2024 leitet Stephan Cohnen den Geschäftsbereich

Kundenservice, Prozesse und IT bei der BMW Bank, bevor er nun vom Aufsichtsrat

in die Geschäftsführung berufen wurde. Zuvor hatte er verschiedene

Wer­bung Wer­bung

Führungspositionen innerhalb von BMW Group Financial Services in Deutschland,

Großbritannien und Belgien inne. Der studierte Betriebswirt begann seine

Karriere als Berater mit Schwerpunkt IT und Transformation.

"Stephan Cohnen hat in den vergangenen Jahren gezeigt, wie klar und

vorausschauend er technologische und prozessuale Weiterentwicklungen gestaltet.

Er verbindet strategische Kompetenz mit operativer Umsetzungsstärke und einem

Wer­bung Wer­bung

ausgeprägten Verständnis für Kundenbedürfnisse. Mit ihm haben wir einen

Experten, der die BMW Bank auf ihrem Weg der digitalen Transformation

entscheidend stärkt", sagt Stefan Hienzsch, Vorsitzender der Geschäftsführung

der BMW Bank GmbH.

Stephan Cohnen sieht seine Rolle als konsequente Fortsetzung der operativen

Transformation: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Aufsichtsrats.

Gemeinsam mit meinem Team werde ich die BMW Bank als modernen, digitalen

Finanzdienstleister weiter profilieren. Dabei werden wir die Verzahnung von

erstklassigem Kundenservice, effizienten Prozessen und zukunftsweisenden,

resilienten IT-Services nutzen, um unseren Kunden und Partnern ein echtes

Premium-Erlebnis zu bieten."

Strategische Weichenstellung für die Zukunft

Die BMW Bank richtet ihre Organisation seit mehreren Jahren konsequent auf

moderne, effiziente und technologisch leistungsfähige Strukturen aus. Digitale

Schnittstellen, stabile IT-Architekturen und eine kundenzentrierte

Prozessgestaltung treiben diese Transformation voran. Mit der Berufung von

Stephan Cohnen in die Geschäftsführung setzt die BMW Bank ein klares Signal für

Kontinuität, operative Exzellenz und Innovationskraft.

Informationen für die Redaktionen

Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit

Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter

betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für

Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie

die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und

Kreditkarten.

Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und

einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank

GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI

Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

Medienkontakt:

BMW Bank GmbH

Christoph Güttner

E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de

Telefon: +49-89-3184-1703

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6190060

OTS: BMW Bank GmbH