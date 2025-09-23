OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital stärkt europäische Position ...
Boerse Stuttgart Digital stärkt europäische Position mit Markteintritt
in Spanien
Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner für Finanzinstitute und Teil der
Boerse Stuttgart Group, gibt den offiziellen Markteintritt in Spanien bekannt.
Damit wächst das internationale Netzwerk auf acht Standorte: Stuttgart, Berlin,
Frankfurt, Ljubljana, Mailand, Stockholm, Zürich und nun Madrid. Die Expansion
folgt auf ein Rekordjahr und die Erteilung der ersten europaweiten MiCAR-Lizenz
durch die BaFin in Deutschland.
Boerse Stuttgart Digital ermöglicht führenden Finanzinstituten in Spanien, ihren
Privatkunden einen sicheren und vollständig MiCAR-konformen Zugang zu
Kryptowährungen zu bieten. Als modularer One-Stop-Shop für Handel und Verwahrung
unterstützt Boerse Stuttgart Digital Banken, Broker und Vermögensverwalter
dabei, erfolgreich neue Potenziale im Krypto-Markt zu nutzen.
Die steigende institutionelle Nachfrage in Spanien bestätigt sich im laufenden
Austausch von Boerse Stuttgart Digital mit führenden Finanzakteuren:
Marktstudien prognostizieren bis 2025 eine Krypto-Adoptionsrate von über 50
Prozent in Spanien - ein Potenzial, das Boerse Stuttgart Digital als
vertrauenswürdiges Tor zu Kryptowährungen gezielt adressiert.
"Mit Boerse Stuttgart Digital haben wir das größte Kryptogeschäft unter allen
europäischen Börsengruppen aufgebaut. Auf Basis von über 160 Jahren Erfahrung
der Boerse Stuttgart Group sind wir der bevorzugte Partner für führende
europäische Banken und Finanzinstitute. Unsere institutionelle Infrastruktur ist
vollständig reguliert und vertrauenswürdig. Spanien mit seinen leistungsstarken,
innovativen Banken ist ein zentraler Markt für uns - wir befinden uns bereits in
fortgeschrittenen Gesprächen mit führenden Finanzinstituten", so Dr. Matthias
Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.
"Angesichts des zunehmenden Wunsches spanischer Finanzinstitute, ihren
Privatkunden Krypto-Dienstleistungen anzubieten, wollen wir das Momentum nutzen,
um sie entlang der gesamten Krypto-Wertschöpfungskette zu unterstützen. Hierfür
stellen wir zuverlässige, vollständig regulierte und sichere Lösungen für Handel
und Verwahrung bereit", ergänzt Joaquín Sastre Ibáñez, Chief Revenue Officer und
Country Manager Spanien bei Boerse Stuttgart Digital.
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Digital
http://www.bsdigital.com
mailto:press@bsdigital.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6123359
OTS: Börse Stuttgart