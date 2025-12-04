OTS: Brevo / Funding News: Brevo, führende Customer Engagement Plattform, ...

Funding News: Brevo, führende Customer Engagement Plattform, wird nach

einer neuen 500-Mio. EUR-Finanzierungsrunde zum Unicorn (FOTO)

Berlin / Paris (ots) - Brevo, europäischer Marktführer für

Customer-Engagement-Software, hat seine neueste Finanzierungsrunde in Höhe von

500 Millionen Euro abgeschlossen und wird offiziell zum Unicorn. General

Atlantic, ein führender globaler Investor, und Oakley Capital, ein renommierter

paneuropäischer Mid-Market-Investor, schließen sich dem Gesellschafterkreis des

Unternehmens an.

Bpifrance und Bridgepoint, einer der weltweit führenden Mid-Market-Investoren,

bleiben Minderheitsinvestoren, wobei Letzterer über Bridgepoint Development

Capital V reinvestiert, einen Lower-Middle-Market-Fonds, der sich auf die

Unterstützung schnell wachsender Unternehmen in Europa konzentriert. Partech,

seit 2017 Investor, steigt vollständig aus seiner Beteiligung aus. Nach dieser

Transaktion werden das Management und die Mitarbeitenden von Brevo zum größten

Anteilseigner des Unternehmens.

Die neue Finanzierung wird umfangreiche Investitionen in AI, beschleunigtes

Wachstum in den Vereinigten Staaten und eine intensivierte M&A-Strategie

unterstützen. Brevo wird 2025 einen ARR (jährlich wiederkehrende Umsätze) von

über 200 Millionen Euro überschreiten - bei einer zweistelligen EBITDA-Marge.

Brevo ist in 180 Ländern tätig, darunter Frankreich, Deutschland und die USA,

die zusammen 65 % der Gesamterlöse ausmachen. Das Unternehmen hat das Ziel, bis

2030 einen Jahresumsatz von einer Milliarde Euro zu erreichen.

Erfolgreiche Neupositionierung

2023 wurde aus Sendinblue Brevo - ein Schritt, der die Entwicklung des

Unternehmens widerspiegelt und zugleich seiner Mission treu bleibt: Millionen

von Unternehmen dabei zu unterstützen, stärkere Beziehungen zu ihren Kund:innen

aufzubauen.

Ursprünglich auf E-Mail-Marketing fokussiert, hat das Unternehmen sein Angebot

im Laufe der Jahre erheblich erweitert und ist zu einer der umfassendsten,

intuitivsten und effizientesten Customer-Plattformen auf dem Markt geworden. Sie

integriert Marketing-Automatisierung, CRM, Customer-Data-Plattformen, SMS,

WhatsApp, Push-Benachrichtigungen bis hin zu Social CRM. Brevo entwickelt und

veröffentlicht fortlaufend neue Funktionen - so können über 600.000 Kund:innen

von der gesamten Bandbreite der heute gefragtesten Tools für Consumer Engagement

profitieren.

Brevo setzt weiter auf den Ausbau von AI und Produktentwicklung

Brevo ist stolz darauf, dass seit jeher rund 50 % der Brevo-Ressourcen in

Produktentwicklung fließen. Dieser langjährige Fokus auf Forschung und

Innovation wird nun weiter verstärkt, um das hohe Tempo technologischer

Entwicklungen optimal zu nutzen und sicherzustellen, dass Brevo seinen

Kund:innen weiterhin die bestmögliche Nutzererfahrung bietet.

Das im vergangenen Februar angekündigte Brevo AI Lab - verbunden mit einer

Investition von 50 Millionen Euro über die nächsten fünf Jahre - hat bereits

neue Funktionen hervorgebracht, darunter Marketing-, Sales- und

Conversations-Agenten sowie den MCP (Model Complex Protocol)-Connector, der

Brevos Customer-Plattform mit AI-Assistenten und Anwendungen wie Claude, ChatGPT

oder Le Chat von Mistral verbindet.

Brevo möchte seine Position als europäischer Marktführer für

Customer-Engagement-Software weiter festigen und zugleich die Integration von AI

und fortschrittlichen Technologien in die Produktbasis beschleunigen.

Gleichzeitig verzeichnet das Unternehmen eine außergewöhnliche Dynamik im

Bereich Sales-CRM, das Vertriebsteams hilft, Chancen präziser zu verfolgen und

die Konversion von Leads zu automatisieren. Diese Entwicklung veranlasst Brevo

dazu, die Investitionen in dieses strategische Produkt weiter zu erhöhen - es

hat sich zu einem zentralen Wachstumstreiber entwickelt.

Wachstumsfokus: USA, Mid-Market, M&A

Die USA, die bereits einen bedeutenden Anteil zu Brevos Umsatz beitragen, zeigen

weiterhin enormes langfristiges Potenzial. Das Wachstum in der Region

beschleunigt sich spürbar: Inzwischen entfallen 24 % aller neuen Umsätze auf den

US-Markt. Um diese Entwicklung weiter voranzutreiben, plant Brevo bis 2030

zusätzliche Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro. Auch im

Mid-Market-Segment verzeichnet Brevo eine starke Dynamik: Dort wächst der Umsatz

doppelt so schnell wie im übrigen Geschäft. Diese Entwicklung bestätigt die

Strategie des Unternehmens, sein Angebot für mittelständische Organisationen

gezielt auszubauen, und festigt das Segment als eine zentrale Säule des

Wachstumsplans.

Diese neue Finanzierungsrunde wird Brevo ermöglichen, seine externe

Wachstumsstrategie zu beschleunigen. Mit 11 Übernahmen seit seiner Gründung

nutzt Brevo M&A mit zwei klaren Zielen: neue, differenzierende Technologien in

seine Plattform zu integrieren und Marktanteile in wichtigen geografischen

Regionen auszubauen.

Statements

Armand Thiberge, Gründer und CEO von Brevo: "Ich freue mich sehr, Oakley Capital

und General Atlantic willkommen zu heißen - zwei globale Investmentfirmen, die

unsere Vision und unseren hohen Anspruch teilen. Unser Ziel bleibt unverändert:

einen globalen europäischen CRM-Marktführer aufzubauen, der durch

Produktexzellenz auf Augenhöhe mit US-Anbietern konkurrieren kann. Diese neue

Phase ermöglicht es uns, unsere Produkt-Roadmap weiter zu beschleunigen -

insbesondere durch den verstärkten Einsatz von AI - und zugleich unsere

operative Exzellenz auszubauen."

Peter Dubens, Mitgründer und Managing Partner bei Oakley Capital: "Wir freuen

uns, mit einem bewährten Gründer wie Armand zusammenzuarbeiten. Er hat ein

bemerkenswertes Unternehmen aufgebaut, das ein einzigartiges Produktangebot,

internationale Skalierung und profitables Wachstum vereint. Wir sehen erhebliche

Chancen, das Unternehmen weiter zu internationalisieren und in den Mid-Market zu

expandieren. Wir freuen uns darauf, in Partnerschaft mit Brevo und General

Atlantic daran zu arbeiten, dies zu erreichen."

Sascha Günther, Managing Director bei General Atlantic: "Wir sehen einen klaren

strukturellen Trend hin zu AI-gestützten

Customer-Engagement-Softwareplattformen, die KMU und Mid-Market-Kund:innen

bedienen. Brevo ist mit einer produktorientierten, kapitaleffizienten Grundlage

und einem visionären Gründer wie Armand hervorragend im Zentrum dieses Wandels

positioniert. Wir freuen uns darauf, Brevo dabei zu unterstützen, zu einem

weltweit führenden Anbieter seiner Kategorie zu werden."

Thomas Moussallieh, Partner bei Bridgepoint: "Brevos Reise in den vergangenen

fünf Jahren war außergewöhnlich. Gemeinsam haben wir das Geschäft international

skaliert, seine Fähigkeiten erweitert und eine Plattform aufgebaut, die nun ihre

Kategorie in Europa anführt. Das fünffache ARR-Wachstum und neun strategische

Übernahmen während unserer Partnerschaft spiegeln die Vision und den Ehrgeiz von

Armand und dem Team wider. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht

haben, und freuen uns darauf, Brevos nächstes Kapitel durch unser Reinvestment

über BDC V zu unterstützen."

Über Brevo

Brevo, ehemals Sendinblue, ist die führende CRM-Suite, die es Unternehmen

ermöglicht, effektive Kundenbeziehungen aufzubauen und zu skalieren. Mit Brevo

haben Unternehmen eine benutzerfreundliche Plattform, auf der sie die gesamte

Customer Journey verfolgen können. Intuitive Marketing- und Vertriebstools zur

Automatisierung von Sales- und Marketing-Aktivitäten sowie zur Erstellung von

Marketing-Kampagnen via E-Mail, SMS, WhatsApp und Chat unterstützen sie dabei,

ihr Geschäft zu erweitern. Mehr als 500.000 Unternehmen in 180 Ländern, darunter

eBay, Michelin, Doctolib und Louis Vuitton, vertrauen auf Brevos vielfältiges

Angebotsportfolio. Der Hauptsitz des B Corp zertifizierten und Next40

Unternehmens befindet sich in Paris, das deutsche Geschäft wird von Maximilian

Modl aus Berlin geleitet. Weitere Informationen finden sich auf

http://www.brevo.com/de.

Über General Atlantic

General Atlantic ist ein führender globaler Investor mit mehr als viereinhalb

Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von Kapital und strategischer

Unterstützung für über 830 Unternehmen in seiner Geschichte. Seit seiner

Gründung im Jahr 1980 ist General Atlantic weiterhin ein engagierter Partner für

visionäre Gründer und Investoren, die dynamische Unternehmen aufbauen und

langfristige Werte schaffen wollen. Geleitet von der Überzeugung, dass

Unternehmer*innen außergewöhnliche Akteure transformativen Wandels sein können,

kombiniert das Unternehmen einen kollaborativen globalen Ansatz,

branchenspezifische Expertise, einen langfristigen Anlagehorizont und ein tiefes

Verständnis von Wachstumstreibern, um weltweit mit innovativen Unternehmen

zusammenzuarbeiten und diese zu skalieren. Das Unternehmen nutzt sein geduldiges

Kapital, operative Expertise und seine globale Plattform, um eine

diversifizierte Investmentplattform zu unterstützen, die Growth Equity, Kredit-,

Klima- und nachhaltige Infrastrukturstrategien umfasst. General Atlantic

verwaltet rund 118 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten (einschließlich aller

Strategien) zum 30. September 2025 und beschäftigt mehr als 900 Mitarbeitende in

20 Ländern über fünf Regionen hinweg. Weitere Informationen zu General Atlantic

finden Sie unter: http://www.generalatlantic.com/

Pressekontakt:

Brevo

Anna-Maria Gerhart

mailto:anna-maria.gerhart@ext.brevo.com

General Atlantic

Jess Gill

mailto:media@generalatlantic.com

Oakley Capital Limited

+44 20 7766 6900

Steven Tredget

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181585/6171997

OTS: Brevo