DAX23.994 +0,1%Est505.702 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,51 +3,3%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.524 +1,7%Euro1,1719 -0,2%Öl59,84 -1,4%Gold4.325 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asien letztlich uneinheitlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Douglas im Fokus
Top News
Wie viel Verlust eine Polkadot-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Polkadot-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingebracht hätte Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

OTS: Carl Zeiss AG / ZEISS schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit solidem ...

18.12.25 11:01 Uhr

ZEISS schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit solidem Wachstum ab

(FOTO)

Oberkochen (ots) - Der Umsatz liegt bei knapp 12 Milliarden Euro, das EBIT bei

Wer­bung

1,552 Milliarden Euro. In den Sparten zeigt sich erneut ein gemischtes Bild.

Zielgerichtete Resilienz-Maßnahmen und Investitionen in Innovationskraft sind

der Schlüssel für die Zukunft.

- Gemischtes Bild in den vier Sparten

- Zielgerichtete Resilienz-Maßnahmen fortgesetzt

- Aufwendungen in Forschung & Entwicklung weiterhin hoch mit 15% des Umsatzes

- Aktueller Ausblick angespannt

Wer­bung

Die ZEISS Gruppe schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem soliden Wachstum

ab: Der Umsatz stieg auf 11,896 Milliarden Euro (Vorjahr: 10,894 Mrd. Euro, +

9%), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 1,552 Milliarden Euro

(Vorjahr: 1,444 Mrd. Euro) bei einer EBIT-Rendite von 13%. Das Ergebnis,

insbesondere das gemischte Bild in den vier Sparten, spiegelt die zunehmenden

geoökonomischen und -politischen Herausforderungen wider, denen sich das

Wer­bung

Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenübersah.

"ZEISS befindet sich nach wie vor in einem dynamischen und herausfordernden

Geschäftsumfeld", so Andreas Pecher, Vorstandsvorsitzender der ZEISS Gruppe.

Geopolitische Spannungen, Handelshemmnisse und die Auseinandersetzungen zwischen

den großen Wirtschaftsräumen haben sich im Geschäftsjahr 2024/25 weiter

verschärft. Dies schlug direkt auf die Investitionsbereitschaft der Industrie

und das Konsumklima durch. "Die Verunsicherung auf den Märkten ist im

vergangenen Geschäftsjahr erneut gewachsen. Das erforderte angepasstes

strategisches Handeln und zielgerichtete, verstärkte Resilienz-Maßnahmen",

erklärt Pecher.

Entwicklung der vier Sparten:

Umsatz (in Milliarden Euro)

2024/25 2023/24 Veränderung

(währungsbereinigt

)

Semiconductor Manufacturing Technology 5,055 4,122 +23 (+23%)

Industrial Quality & Research 2,334 2,369 -1% (0%)

Medical Technology* 2,704 2,611 +4% (+6%)

Consumer Markets 1,569 1,541 +2% (+4%)

* Nicht identisch mit der Carl Zeiss Meditec Gruppe

Die vollständige Pressemitteilung ist zu finden unter

https://www.zeiss.de/newsroom

Pressekontakt:

ZEISS Gruppe

Jörg Nitschke

Leiter Corporate Brand, Communications and Public Affairs

Tel.: +49 7364 20-3242

E-Mail: mailto:joerg.nitschke@zeiss.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69120/6182142

OTS: Carl Zeiss AG