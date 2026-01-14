OTS: Coface Deutschland / Coface und LSEG Risk Intelligence bündeln Kräfte - ...

Coface und LSEG Risk Intelligence bündeln Kräfte - für mehr Compliance

und bessere Geschäftsentscheidungen

Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface hat eine strategische

Partnerschaft mit LSEG Risk Intelligence bekanntgegeben. Ziel ist, die

Screening-Lösung World-Check One in die Business Information Plattform Urba360

von Coface zu integrieren. Die Zusammenarbeit ermöglicht Unternehmen, in einer

einzigen Oberfläche weltweit führende Compliance-Tools mit den Kreditrisikodaten

von Coface zu kombinieren.

In einem Umfeld zunehmender regulatorischer und reputationsbezogener Risiken

müssen Unternehmen ihre Geschäftspartner heute weit über rein finanzielle

Kriterien hinaus bewerten. Die Kooperation zwischen Coface und LSEG Risk

Intelligence bietet eine konkrete Lösung: Sie ergänzt Urba360 um eine

Compliance-Komponente, die die Kreditrisikoanalyse sinnvoll erweitert.

LSEG Risk Intelligence - ein globaler Compliance-Partner

Coface hat sich für LSEG Risk Intelligence aufgrund seiner internationalen

Abdeckung, anerkannten Expertise in Risiko- und Compliance-Fragen sowie der

Zuverlässigkeit seiner Services entschieden. Mit World-Check One stellt LSEG

Risk Intelligence eine umfassende, strukturierte und regelmäßig aktualisierte

Datenbank für Risikoinformationen bereit. Dadurch profitieren Coface Kunden von

schnelleren und effizienteren Compliance-Prozessen im Einklang mit

internationalen Vorschriften.

Nahtlose Integration in Urba360

World-Check One ermöglicht die Überwachung von Risiken wie internationalen

Sanktionen, politisch exponierten Personen (PEPs), negativen Medienberichten

oder behördlichen Maßnahmen. Dieses Tool ist ab sofort direkt über Urba360

verfügbar.

Von KMU bis Global Player - ein Angebot für alle Firmengrößen

Ein Compliance-Screening ist nicht nur für große, international tätige

Unternehmen relevant. Die Lösung richtet sich auch an mittelständische Betriebe

und Unternehmen mit rein nationaler Ausrichtung. Jede Organisation mit

Lieferanten oder einem Vertriebsnetz kann von diesen Tools profitieren, um

regulatorische, finanzielle und reputationsbezogene Risiken zu begrenzen.

Jörg Diewald, Director Business Information Services and Partnerships bei Coface

: "Durch diese Partnerschaft unterstreicht Coface seinen Anspruch, eine globale

Referenz für vertrauenswürdige Unternehmensinformationen zu sein, die

verantwortungsvolles Wachstum fördern. Wir investieren in Innovation und

strategische Allianzen, um unseren Kunden in einem komplexen regulatorischen

Umfeld die besten Lösungen für das Risikomanagement zu bieten."

Teodora Christova, Global Partner Director bei LSEG Risk Intelligence : "Mit

dieser Partnerschaft bündeln LSEG und Coface ihre Stärken, um Unternehmen

weltweit eine integrierte Risikomanagementlösung zu bieten. Durch die Einbindung

der bewährten World-Check-Daten, die weltweit zur Bekämpfung von

Finanzkriminalität genutzt werden, in die Urba360-Plattform von Coface, entsteht

ein leistungsstarkes Tool für Compliance und Bonitätsprüfung. Das Ergebnis:

stärkere Due Diligence, geringeres Risiko und schnellere, fundierte

Geschäftsentscheidungen."

