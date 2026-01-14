OTS: Coface Deutschland / Coface und LSEG Risk Intelligence bündeln Kräfte - ...
Coface und LSEG Risk Intelligence bündeln Kräfte - für mehr Compliance
und bessere Geschäftsentscheidungen
Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface hat eine strategische
Partnerschaft mit LSEG Risk Intelligence bekanntgegeben. Ziel ist, die
Screening-Lösung World-Check One in die Business Information Plattform Urba360
von Coface zu integrieren. Die Zusammenarbeit ermöglicht Unternehmen, in einer
einzigen Oberfläche weltweit führende Compliance-Tools mit den Kreditrisikodaten
von Coface zu kombinieren.
In einem Umfeld zunehmender regulatorischer und reputationsbezogener Risiken
müssen Unternehmen ihre Geschäftspartner heute weit über rein finanzielle
Kriterien hinaus bewerten. Die Kooperation zwischen Coface und LSEG Risk
Intelligence bietet eine konkrete Lösung: Sie ergänzt Urba360 um eine
Compliance-Komponente, die die Kreditrisikoanalyse sinnvoll erweitert.
LSEG Risk Intelligence - ein globaler Compliance-Partner
Coface hat sich für LSEG Risk Intelligence aufgrund seiner internationalen
Abdeckung, anerkannten Expertise in Risiko- und Compliance-Fragen sowie der
Zuverlässigkeit seiner Services entschieden. Mit World-Check One stellt LSEG
Risk Intelligence eine umfassende, strukturierte und regelmäßig aktualisierte
Datenbank für Risikoinformationen bereit. Dadurch profitieren Coface Kunden von
schnelleren und effizienteren Compliance-Prozessen im Einklang mit
internationalen Vorschriften.
Nahtlose Integration in Urba360
World-Check One ermöglicht die Überwachung von Risiken wie internationalen
Sanktionen, politisch exponierten Personen (PEPs), negativen Medienberichten
oder behördlichen Maßnahmen. Dieses Tool ist ab sofort direkt über Urba360
verfügbar.
Von KMU bis Global Player - ein Angebot für alle Firmengrößen
Ein Compliance-Screening ist nicht nur für große, international tätige
Unternehmen relevant. Die Lösung richtet sich auch an mittelständische Betriebe
und Unternehmen mit rein nationaler Ausrichtung. Jede Organisation mit
Lieferanten oder einem Vertriebsnetz kann von diesen Tools profitieren, um
regulatorische, finanzielle und reputationsbezogene Risiken zu begrenzen.
Jörg Diewald, Director Business Information Services and Partnerships bei Coface
: "Durch diese Partnerschaft unterstreicht Coface seinen Anspruch, eine globale
Referenz für vertrauenswürdige Unternehmensinformationen zu sein, die
verantwortungsvolles Wachstum fördern. Wir investieren in Innovation und
strategische Allianzen, um unseren Kunden in einem komplexen regulatorischen
Umfeld die besten Lösungen für das Risikomanagement zu bieten."
Teodora Christova, Global Partner Director bei LSEG Risk Intelligence : "Mit
dieser Partnerschaft bündeln LSEG und Coface ihre Stärken, um Unternehmen
weltweit eine integrierte Risikomanagementlösung zu bieten. Durch die Einbindung
der bewährten World-Check-Daten, die weltweit zur Bekämpfung von
Finanzkriminalität genutzt werden, in die Urba360-Plattform von Coface, entsteht
ein leistungsstarkes Tool für Compliance und Bonitätsprüfung. Das Ergebnis:
stärkere Due Diligence, geringeres Risiko und schnellere, fundierte
Geschäftsentscheidungen."
