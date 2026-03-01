OTS: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement / ...

Fitnessboom in Deutschland: Branche knackt 12-Millionen-Marke /

Aktuelle Studie zeigt Rekordwerte für Mitglieder und Umsatz

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Saarbrücken (ots) - Die deutsche Fitness- und Gesundheitsbranche setzt ihren

Wachstumskurs fort und erreicht neue Bestwerte. Dies zeigt die aktuelle Studie

"Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft 2026", die der DSSV e. V. -

Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen gemeinsam mit

Deloitte und der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement

(DHfPG) veröffentlicht hat.

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Mit 12,36 Millionen Mitgliedern, einem Nettoumsatz von 6,25 Milliarden Euro und

9.647 Fitness- und Gesundheitsanlagen präsentiert sich die Branche

wirtschaftlich stark und gesellschaftlich relevanter denn je.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

- Mitglieder: 12,36 Mio. (+5,6 % ggü. 2024)

- Umsatz: 6,25 Mrd. EUR netto (+7,4 % ggü. 2024)

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- Anlagen: 9.647 Fitness- und Gesundheitsanlagen (+5,7 % ggü. 2024)

- Mitarbeitende: rund 167.100 Beschäftigte (+6,0 % ggü. 2024)

- Marktdurchdringung: 14,8 Prozent der Gesamtbevölkerung trainieren in Fitness-

und Gesundheitsanlagen (+1,0 Prozentpunkte ggü. 2024)

- Aggregatoren: 1,47 Mio. Mitglieder-Äquivalente durch Aggregatoren (+21,5 %

ggü. 2024)

Damit erreicht die Branche erneut ein Rekordniveau - sowohl bei der Nachfrage

nach Fitness- und Gesundheitsangeboten als auch bei der wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit.

Fitness- und Gesundheitstraining gewinnt weiter an gesellschaftlicher Bedeutung

Der anhaltende Mitgliederzuwachs verdeutlicht, dass Fitness- und

Gesundheitstraining für immer mehr Menschen ein fester Bestandteil ihres

Lebensstils geworden ist.

Ralf Capelan, Mitglied des Vorstands und Schatzmeister des DSSV, ordnet die

Entwicklung ein: "Die aktuellen Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass Fitness- und

Gesundheitstraining für viele Menschen zu einem unverzichtbaren Bestandteil

ihres Alltags geworden ist. Unsere Branche leistet damit einen wichtigen Beitrag

zur Gesundheitsförderung und Prävention in Deutschland."

Die steigende Nachfrage unterstreicht zugleich die Rolle der Betreiber von

Fitness- und Gesundheitsanlagen als zentrale Akteure im Präventions- und

Gesundheitsmarkt.

Wirtschaftliche Stärke trotz herausfordernder Rahmenbedingungen

Auch wirtschaftlich zeigt sich die Branche weiterhin stabil. Mit einem

Nettoumsatz von 6,25 Milliarden Euro erreicht der Markt einen neuen Höchstwert.

Der durchschnittliche monatliche Mitgliedsbeitrag liegt branchenweit bei 48,55

Euro (brutto). Dabei zahlen Mitglieder in Kettenanlagen durchschnittlich 40,54

Euro, in Einzelanlagen 59,24 Euro, während Special-Interest-Studios im Schnitt

80,02 Euro pro Monat verlangen.

Karsten Hollasch, Partner bei Deloitte und Co-Autor der Studie, erklärt: "Die

Fitnessbranche zeigt eine bemerkenswerte wirtschaftliche Stabilität. Trotz

gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt die Bereitschaft der Menschen hoch,

in ihre Gesundheit zu investieren. Das unterstreicht die langfristige

Wachstumsdynamik und die zunehmende Bedeutung der Branche."

Aggregatoren treiben Marktdurchdringung weiter voran

Auch Aggregatoren gewinnen in der deutschen Fitnesswirtschaft weiter an

Bedeutung und leisten einen wesentlichen Beitrag zur erweiterten

Marktdurchdringung. Im Jahr 2025 trainieren zusätzlich rund 1,47 Millionen

Menschen über Aggregatorenmodelle in Fitness- und Gesundheitsanlagen. Werden

diese Mitglieder berücksichtigt, steigt die Gesamtzahl der Trainierenden auf

13,83 Millionen. Dies entspricht einer Reaktionsquote von rund 16,5 Prozent.

Aggregatoren sind im Markt fest etabliert: 76,1 Prozent der Anlagen in

Deutschland sind bereits an mindestens ein entsprechendes Netzwerk angebunden.

Die Entwicklung zeigt, dass Aggregatoren neue Zielgruppen erschließen und den

adressierbaren Markt vergrößern, ohne klassische Mitgliedschaften primär zu

substituieren.

Qualifiziertes Personal als zentraler Erfolgsfaktor

Mit rund 167.100 Beschäftigten zählt die Fitness- und Gesundheitsbranche zu

einem bedeutenden Arbeitgeber im Dienstleistungssektor. Besonders hervorzuheben

ist die hohe Investitionsbereitschaft in die Personalentwicklung: 95,3 Prozent

der Anlagenbetreiber investieren in die Aus- und Weiterbildung ihrer

Mitarbeitenden.

Für Janosch Marx, 2. Vorsitzender des DSSV, ist dies entscheidend für die

Zukunftsfähigkeit der Branche: "Gut qualifizierte Trainerinnen und Trainer sind

die Kompetenzträger der Fitness- und Gesundheitsanlagen. Die hohe

Weiterbildungsquote zeigt, dass die Branche konsequent in ihr Personal

investiert und damit die Grundlage für eine qualitativ hochwertige Betreuung und

nachhaltigen Erfolg schafft."

Hohe Investitionsbereitschaft und moderne Anlagen

Neben der Ausbildung ihres Personals investieren Betreiber weiterhin stark in

ihre Anlagen und Infrastruktur. Im Jahr 2025 belief sich das Investitionsvolumen

der Branche auf rund 798 Millionen Euro (netto), was über alle Anlagen hinweg

durchschnittlich Investitionen in Höhe von 83 Tausend Euro (netto) pro Anlage

entspricht.

Rund 80 % der Betriebe planen im Jahr 2026 Investitionen zu tätigen. Diese

Entwicklung zeigt, dass Betreiber kontinuierlich daran arbeiten,

Trainingsbedingungen, Servicequalität und Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Fitness als wichtiger Baustein der Prävention

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen außerdem den hohen gesundheitlichen

Mehrwert regelmäßigen Kraft- und Ausdauertrainings. Fitness- und

Gesundheitstraining trägt maßgeblich zur Prävention zahlreicher

Zivilisationskrankheiten bei und gewinnt daher auch gesundheitspolitisch

zunehmend an Bedeutung.

Prof. Dr. Sarah Kobel, Leiterin Wissenschaft und Forschung an der DHfPG,

betont: "Regelmäßiges Training in Fitness- und Gesundheitsanlagen kann einen

wesentlichen Beitrag zur Prävention leisten. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass

immer mehr Menschen aktiv etwas für ihre Gesundheit tun. Gesundheit ist für

Einige dabei nur der "positive Nebeneffekt", für viele aber zentrales

Trainingsmotiv.

Positive Perspektiven für die kommenden Jahre

Die Studie macht deutlich: Die Fitness- und Gesundheitsbranche befindet sich

weiterhin auf Wachstumskurs. Steigende Mitgliederzahlen, hohe

Investitionsbereitschaft und eine zunehmende gesellschaftliche Bedeutung bilden

eine stabile Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Marktes.

Die vollständige Studie "Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft 2026" ist beim

DSSV e. V. erhältlich.

Pressekontakt:

Deutsche Hochschule für Prävention und

Gesundheitsmanagement/BSA-Akademie

Ronja Reuber

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

+49 681 6855 220

mailto:presse@dhfpg-bsa.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/70906/6238278

OTS: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement