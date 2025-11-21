OTS: die Bayerische / Die Bayerische plant die Übernahme von ...
Die Bayerische plant die Übernahme von Zahnzusatzversicherungsbestand
und Serviceeinheit der astra Versicherung AG (FOTO)
München (ots) - Die Bayerische Allgemeine Versicherung AG (BA), Komposittochter
der Versicherungsgruppe die Bayerische, plant - vorbehaltlich der Genehmigung
bzw. Freigabe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und
des Bundeskartellamts - die Übernahme des Zahnzusatzversicherungsbestands sowie
der dafür zuständigen Service GmbH der astra Versicherung AG. Damit stärkt die
BA ihre Position im Markt für Krankenzusatzversicherungen und setzt ihren
Wachstumskurs konsequent fort.
"Die astra hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Wachstumsreise
hingelegt. Dieser Bestand ist das Ergebnis vieler kluger Entscheidungen und viel
Leidenschaft. Wir freuen uns sehr, dieses starke Fundament in unser Portfolio zu
integrieren und weiterzuentwickeln. Unsere moderne IT, die flexible
Bestandsintegration und die Kompetenz unserer Teams schaffen beste Bedingungen,
um darauf aufzubauen", sagt Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender der BA.
Die BA verfügt über ein modernes, flexibel skalierbares Core-System, das
speziell darauf ausgelegt ist, wachsende Bestände nahtlos aufzunehmen. Für die
Kundinnen und Kunden bedeutet das: stabile Prozesse, kurze Reaktionszeiten und
ein Service, der mit den Anforderungen eines dynamischen Marktes mitwächst.
Ein zentraler Baustein der geplanten Bestandsübernahme ist das Team der astra
Serviceeinheit für den Bereich Leistungsbearbeitung für
Zahnzusatzversicherungen. Die Mitarbeitenden der Servicegesellschaft werden nach
Abschluss der Transaktion vollständig übernommen und bleiben am Standort
Mannheim. Ihr Fachwissen aus der Leistungsbearbeitung und ihre Nähe zu den
Zahnarztpraxen sind ein großer Gewinn für das Geschäftsfeld Mensch der
Bayerischen.
astra Versicherung AG fokussiert ihr Kerngeschäft
Für die astra Versicherung AG ist die Abgabe des Bestands Teil einer klaren
strategischen Fokussierung. Nach starkem Wachstum im Zahnzusatzsegment
konzentriert sich das Unternehmen künftig wieder auf seine ursprüngliche Rolle
als reiner Sachversicherer.
"Wir haben einen profitablen Bestand aufgebaut und wollen ihn nun bewusst an
einen Partner geben, der in der Krankenzusatzversicherung ebenfalls stark
aufgestellt ist. Die Bayerische bietet unseren Versicherten ein stabiles Umfeld
und unseren Mitarbeitenden eine spannende Perspektive. Dies war wichtig und
letztlich auch entscheidend für uns, um diesen Weg zu gehen", sagt Philipp
Langendörfer, Vorstandsvorsitzender der astra Versicherung AG.
Weiterer Ablauf
Bis zur finalen Genehmigung durch die BaFin und der Freigabe des
Bundeskartellamts bleibt die Verwaltung des Bestands bei der astra. Erst nach
Abschluss des Genehmigungsverfahrens erfolgt die gesetzlich vorgeschriebene
Information der Kundinnen und Kunden.
Über die Bayerische
Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den
Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.
(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der
Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV
Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 978
Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden
zudem Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000
persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen
bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen
Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut")
bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem
Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine
AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls
mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die
Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.
Über astra Versicherung AG
Die astra Versicherung wurde 2016 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der
astradirect Schließfächer GmbH mit Sitz in Mannheim. Die astra Versicherung ist
spezialisiert auf die Absicherung von Risiken in der Sachversicherung und
betreut aktuell knapp eine Million Kunden.
Pressekontakt:
Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische
Nick Schelchshorn, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,
Telefon (089) 6787-8257,
E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/6163218
OTS: die Bayerische