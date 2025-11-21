OTS: die Bayerische / Die Bayerische plant die Übernahme von ...

Die Bayerische plant die Übernahme von Zahnzusatzversicherungsbestand

und Serviceeinheit der astra Versicherung AG (FOTO)

Wer­bung Wer­bung

München (ots) - Die Bayerische Allgemeine Versicherung AG (BA), Komposittochter

der Versicherungsgruppe die Bayerische, plant - vorbehaltlich der Genehmigung

bzw. Freigabe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und

des Bundeskartellamts - die Übernahme des Zahnzusatzversicherungsbestands sowie

der dafür zuständigen Service GmbH der astra Versicherung AG. Damit stärkt die

BA ihre Position im Markt für Krankenzusatzversicherungen und setzt ihren

Wer­bung Wer­bung

Wachstumskurs konsequent fort.

"Die astra hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Wachstumsreise

hingelegt. Dieser Bestand ist das Ergebnis vieler kluger Entscheidungen und viel

Leidenschaft. Wir freuen uns sehr, dieses starke Fundament in unser Portfolio zu

integrieren und weiterzuentwickeln. Unsere moderne IT, die flexible

Bestandsintegration und die Kompetenz unserer Teams schaffen beste Bedingungen,

Wer­bung Wer­bung

um darauf aufzubauen", sagt Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender der BA.

Die BA verfügt über ein modernes, flexibel skalierbares Core-System, das

speziell darauf ausgelegt ist, wachsende Bestände nahtlos aufzunehmen. Für die

Kundinnen und Kunden bedeutet das: stabile Prozesse, kurze Reaktionszeiten und

ein Service, der mit den Anforderungen eines dynamischen Marktes mitwächst.

Ein zentraler Baustein der geplanten Bestandsübernahme ist das Team der astra

Serviceeinheit für den Bereich Leistungsbearbeitung für

Zahnzusatzversicherungen. Die Mitarbeitenden der Servicegesellschaft werden nach

Abschluss der Transaktion vollständig übernommen und bleiben am Standort

Mannheim. Ihr Fachwissen aus der Leistungsbearbeitung und ihre Nähe zu den

Zahnarztpraxen sind ein großer Gewinn für das Geschäftsfeld Mensch der

Bayerischen.

astra Versicherung AG fokussiert ihr Kerngeschäft

Für die astra Versicherung AG ist die Abgabe des Bestands Teil einer klaren

strategischen Fokussierung. Nach starkem Wachstum im Zahnzusatzsegment

konzentriert sich das Unternehmen künftig wieder auf seine ursprüngliche Rolle

als reiner Sachversicherer.

"Wir haben einen profitablen Bestand aufgebaut und wollen ihn nun bewusst an

einen Partner geben, der in der Krankenzusatzversicherung ebenfalls stark

aufgestellt ist. Die Bayerische bietet unseren Versicherten ein stabiles Umfeld

und unseren Mitarbeitenden eine spannende Perspektive. Dies war wichtig und

letztlich auch entscheidend für uns, um diesen Weg zu gehen", sagt Philipp

Langendörfer, Vorstandsvorsitzender der astra Versicherung AG.

Weiterer Ablauf

Bis zur finalen Genehmigung durch die BaFin und der Freigabe des

Bundeskartellamts bleibt die Verwaltung des Bestands bei der astra. Erst nach

Abschluss des Genehmigungsverfahrens erfolgt die gesetzlich vorgeschriebene

Information der Kundinnen und Kunden.

Über die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den

Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.

(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der

Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV

Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 978

Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden

zudem Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000

persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen

bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen

Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut")

bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem

Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine

AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls

mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die

Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.

Über astra Versicherung AG

Die astra Versicherung wurde 2016 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der

astradirect Schließfächer GmbH mit Sitz in Mannheim. Die astra Versicherung ist

spezialisiert auf die Absicherung von Risiken in der Sachversicherung und

betreut aktuell knapp eine Million Kunden.

Pressekontakt:

Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische

Nick Schelchshorn, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,

Telefon (089) 6787-8257,

E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/6163218

OTS: die Bayerische