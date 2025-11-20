OTS: Donnerstag.ai / Donnerstag.ai erhält 4,3 Millionen Euro ...
Donnerstag.ai erhält 4,3 Millionen Euro Seed-Finanzierung von
Speedinvest
Frankfurt am Main (ots) - Das Frankfurter Start-up Donnerstag.ai
(http://donnerstag.ai/) hat eine Seed-Finanzierungsrunde über 4,3 Millionen Euro
abgeschlossen. Die Runde wird von Speedinvest (https://speedinvest.com/)
angeführt, außerdem beteiligen sich QED Investors
(https://www.qedinvestors.com/), Crestone VC (https://www.crestone.vc/) sowie
weitere renommierte europäische Business Angels.
Donnerstag.ai bietet eine KI-gestützte Plattform für Forderungsmanagement, die
speziell für Lieferanten konzipiert ist. Ziel ist es, Zahlungsausfälle zu
vermeiden und volle Transparenz über offene Forderungen zu schaffen.
Die Software verbindet Daten aus ERP-, Leistungs- und Bankensystemen, erkennt
Abweichungen in Echtzeit und gleicht Tausende von Transaktionen automatisch ab.
Ihr intelligenter Algorithmus identifiziert Unstimmigkeiten, prognostiziert
fehlende Positionen und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen. Durch
kontinuierliches Lernen aus den Datenmustern jedes Kunden wird das System
zunehmend präziser und verwandelt Abstimmungsprozesse in eine proaktive,
intelligente Kontrollschicht des Finanzwesens.
Automatisierte Kontrolle für Europas Lieferketten
Viele Lieferanten in Europa kämpfen mit fehlerhaften Abrechnungen vor allem bei
Gutschriften und unklaren Zahlungsflüssen. Donnerstag.ai schafft hier Abhilfe:
Die Plattform erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit, gleicht Datensätze
positionsgenau ab und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen.
"Jedes Jahr gehen Lieferanten Milliarden verloren, weil sie keinen klaren
Überblick darüber haben, was geliefert, abgerechnet und bezahlt wurde", sagt
Barbaros Özbugutu, Mitgründer und CEO von Donnerstag.ai. "Mit unserer
KI-Plattform aus Deutschland schaffen wir Transparenz in einer Branche, die für
Europas Wettbewerbsfähigkeit zentral ist."
Erfahrenes Fintech-Team und starke Investoren
Hinter Donnerstag.ai stehen die Gründer Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan, die
beide langjährige Erfahrung im europäischen Fintech-Sektor mitbringen. Özbugutu
war zuvor als Deutschlandchef bei Klarna tätig und war Mitgründer sowie CEO des
Zahlungsdienstleisters iyzico. Dieser wurde 2019 von Prosus/Naspers übernommen.
Der erfolgreiche Exit zählt zu den größten Fintech-Akquisitionen in der Türkei.
"In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz ERP- und Finanzsysteme grundlegend
neu definiert, schafft Donnerstag.ai eine völlig neue Kategorie, die bislang
technisch nicht adressiert werden konnte", sagt Stefan Klestil, General Partner
bei Speedinvest. "Barbaros und Volkan verbinden Produktkompetenz, strategisches
Denken und Umsetzungsstärke auf einzigartige Weise. Wir sind stolz, als
Lead-Investor Teil dieser Runde zu sein und gemeinsam mit Donnerstag.ai die
Zukunft der europäischen Finanztechnologie zu gestalten."
Donnerstag.ai wird zukünftig seine Präsenz in der DACH-Region ausbauen. Ziel
ist, das sichere Forderungsmanagement europaweit anzubieten.
Über Donnerstag.ai
Donnerstag.ai ist eine KI-gestützte Plattform für das Forderungsmanagement von
Lieferanten. Sie verbindet Leistungs-, Abrechnungs- und Zahlungsdaten aus
bestehenden Systemen, erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit und automatisiert
die Abstimmung von Transaktionen über einen positionsgenauen Abgleich
(Line-by-Line Reconciliation). Auf Basis künstlicher Intelligenz und autonomer
KI-Agenten schafft Donnerstag.ai volle Transparenz über offene Posten,
ermöglicht präzises KPI-Reporting und unterstützt ein aktives
Forderungsmanagement zur Steuerung von Liquidität und Risiko.
Das Unternehmen wurde 2025 in Frankfurt am Main von Barbaros Özbugutu und Volkan
Özkan gegründet und wird von internationalen Investoren wie Speedinvest und QED
Investors unterstützt. Ziel von Donnerstag.ai ist es, Lieferanten in ganz Europa
mit intelligenter Technologie "Made in Germany" zu stärken und Finanzprozesse
nachhaltig zu digitalisieren.
