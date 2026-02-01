DAX24.883 -0,4%Est506.023 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 -3,7%Nas23.102 -0,6%Bitcoin55.728 -3,7%Euro1,1918 +0,2%Öl69,62 +0,8%Gold5.092 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben? DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Iamgold: Der Margenkönig im 5.000-USD-Goldrausch Iamgold: Der Margenkönig im 5.000-USD-Goldrausch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

OTS: EURO Kartensysteme GmbH / Über acht Milliarden Transaktionen im Jahr ...

11.02.26 10:45 Uhr

Über acht Milliarden Transaktionen im Jahr 2025 / girocard festigt

Position als führende Bezahlkarte in Deutschland (FOTO)

Wer­bung

Frankfurt/Main (ots) - Deutlicher Anstieg an Akzeptanzstellen * Jahreszahlen

bestätigen starke Marktposition * Kontaktlosanteil erreicht neuen Rekordwert

Bei Kartenzahlungen gibt es in Deutschland eine klare Favoritin: Die girocard

ist und bleibt die meistgenutzte Bezahlkarte. Im Jahr 2025 nutzten

Verbraucherinnen und Verbraucher die Debitkarte der deutschen Kreditwirtschaft

rund 8,3 Milliarden Mal (2024: 7,9 Milliarden Transaktionen). Das entspricht

Wer­bung

einem Zuwachs von 4,8 Prozent. Der Umsatz bewegt sich mit rund 308 Milliarden

Euro leicht über dem Vorjahresniveau (2024: 307 Milliarden Euro; +0,4 Prozent).

Damit behauptet die girocard ihre Marktführerschaft und unterstreicht zugleich

die Bedeutung eines eigenständigen deutschen Zahlungssystems.

Akzeptanz wächst: girocard an über 1,3 Millionen Terminals im Einsatz

Vom Café um die Ecke bis zum Fachgeschäft: Die girocard ist heute fast überall

Wer­bung

einsetzbar. So bezahlten Kundinnen und Kunden erstmals an bis zu 1.344.000

aktiven Terminals (2024: bis zu 1.208.000) mit der beliebten Debitkarte - ein

Anstieg um 11,3 Prozent. Der stationäre Einzelhandel, die Gastronomie und

Dienstleister setzen auf die girocard als Bezahlmethode und bauen ihre

girocard-Akzeptanzstellen kontinuierlich aus. Das bringt Vorteile für beide

Seiten: Kundinnen und Kunden zahlen mit ihrer vertrauten Karte, während der

Handel vom günstigsten bargeldlosen Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie

profitiert.

Kontaktlos zahlen wird zum Standard - auch digital

Karte, Smartphone oder Smartwatch - ein kurzes Vorhalten genügt und die Zahlung

ist erledigt. Im Dezember 2025 wurden rund 88,5 Prozent aller

girocard-Transaktionen kontaktlos abgewickelt (2024: 86,8 Prozent). Dabei

gewinnt die digitale girocard auf dem Smartphone oder der Smartwatch zunehmend

an Bedeutung. Sie ist über diverse Wallets oder alternativ über die Banking App

der Hausbank auf iOS und Android verfügbar.

Immer mehr Geschäfte mit vorwiegend kleineren Bon-Summen - etwa Bäckereien,

Kioske sowie die zunehmend verbreiteten Verkaufsautomaten - akzeptieren die

Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen. Das Ergebnis: Auch niedrigere

Beträge werden häufiger mit der girocard beglichen. Der durchschnittliche

Rechnungsbetrag sank somit im Jahr 2025 weiter auf 37,25 Euro (2024: 38,85

Euro).

Bezahlen "made in Germany" als wichtige Komponente für mehr Resilienz

Die girocard ist mehr als eine Bezahlkarte: Als Zahlungssystem der Deutschen

Kreditwirtschaft steht sie für wirtschaftliche Unabhängigkeit. Ein eigenes

Bezahlsystem gewährleistet Souveränität gegenüber internationalen Entwicklungen

- technisch wie wirtschaftlich. Mit rund 100 Millionen ausgegebenen Karten und

ihrer flächendeckenden Akzeptanz im stationären Einzelhandel - immer häufiger

auch in europäischen Nachbarländern - bildet die girocard einen wichtigen

Pfeiler der Zahlungsinfrastruktur hierzulande.

Pressekontakt:

EURO Kartensysteme GmbH

Lisa Werner / Laura Schildger

Kommunikation und Marketing

Tel.: +49 (0)69 / 97945-4853

mailto:presse@eurokartensysteme.de

Publik. Agentur für Kommunikation GmbH

Dr. Eva Antl-Wittenberg

Beratung

Tel.: +49 (0)621 / 963600-36

mailto:e.antl-wittenberg@agentur-publik.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38715/6214727

OTS: EURO Kartensysteme GmbH