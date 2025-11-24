OTS: FedEx - Federal Express Europe Inc. / International tätige kleine und ...
International tätige kleine und mittelständische Unternehmen in
Deutschland erwarten steigende Umsätze im Jahresendgeschäft (FOTO)
Frankfurt/Main (ots) -
- Fast acht von zehn deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen
erwarten im Jahresendgeschäft höhere Umsätze als im Vorjahr
- Über ein Drittel (36 Prozent) dieser Umsätze soll mit Kunden außerhalb Europas
erzielt werden
- 81 Prozent sehen E-Commerce-Events wie Black Friday als entscheidend an, um
Umsatzziele zu erreichen
Federal Express Corporation, das weltweit größte Express-Transportunternehmen,
hat neue Erkenntnisse aus einer Umfrage unter kleinen und mittelständischen
Unternehmen (KMU) in Europa veröffentlicht, die international tätig sind. Die
Ergebnisse prognostizieren starke Umsätze für deutsche KMU im Vorfeld von
Weihnachten. Fast 8 von 10 (76 Prozent) erwarten, dass ihre Umsätze im
diesjährigen Jahresendgeschäft besser ausfallen als im Vorjahr.
Die im September 2025 durchgeführte Umfrage befragte mehr als 1.200 KMU in neun
europäischen Märkten, die international handeln. Sie untersuchte die
Geschäftserwartungen für das Jahresendgeschäft 2025 und die Bedeutung
internationaler E-Commerce-Festivals wie Black Friday (28. November) und Cyber
Monday (1. Dezember).
Die Ergebnisse zeigen, dass die Befragten optimistisch sind. Ein Fünftel (20
Prozent) der deutschen KMU erwartet deutlich bessere Umsätze als im Vorjahr,
weitere 56 Prozent rechnen mit leicht besseren Umsätzen. Unternehmen in der
Türkei (95 Prozent), Polen (88 Prozent) und den Niederlanden (85 Prozent)
äußerten die größten Hoffnungen.
Auslandsnachfrage nach europäischen Waren
Im Durchschnitt prognostizieren deutsche KMU, dass über ein Drittel (36 Prozent)
ihrer Umsätze im Jahresendgeschäft aus Regionen außerhalb Europas stammen wird -
ein Zeichen für die positive Nachfrage nach deutschen Produkten. Die fünf
wichtigsten Regionen, mit denen international tätige deutsche KMU Geschäfte
machen, sind: USA (57 Prozent), andere europäische Länder (56 Prozent), Naher
Osten (31 Prozent), Afrika (26 Prozent), Lateinamerika und Karibik (21 Prozent)
sowie die Region Asien-Pazifik (19 Prozent).
E-Commerce-Events mit messbarem Einfluss erwartet
Die Studie zeigt, dass die Mehrheit der befragten deutschen KMU (81 Prozent)
E-Commerce-Shopping-Festivals wie Black Friday, Cyber Monday und Singles' Day
als wichtig für ihre Umsätze betrachtet. Über ein Drittel (36 Prozent) bewertet
diese Festivals als sehr wichtig, weitere 45 Prozent als eher wichtig. Insgesamt
war der Anteil der europäischen KMU, die diese Festivals als wichtig
einschätzen, bei Unternehmen am höchsten, die sowohl Konsum- als auch
Geschäftsgüter vertreiben (94 Prozent), während Unternehmen, die ausschließlich
Konsumgüter (84 Prozent) oder Geschäftsgüter (77 Prozent) anbieten, etwas
niedriger lagen.
"Die Zahlen zeigen eine Aufbruchsstimmung bei Europas KMU für das bevorstehende
Jahresendgeschäft", sagte Wouter Roels, President von FedEx Europe. "Die große
Mehrheit erwartet höhere Umsätze als im Vorjahr, wobei E-Commerce-Festivals als
wichtiger Treiber gesehen werden. Die Ergebnisse widerlegen die Annahme, dass
Events wie Black Friday nur für Endverbraucher relevant sind - auch für
B2B-Unternehmen in Europa gibt es erhebliche Wachstumschancen."
FedEx reagiert auf die sich wandelnden Kundenbedürfnisse mit einem Portfolio
intelligenter digitaler Lösungen, die die Transparenz in der Lieferkette
verbessern, den Versand vereinfachen und internationale Lieferzeiten verkürzen.
Mit Tools wie Electronic Trade Documents können Kunden Zollanmeldungen digital
hochladen, um eine pünktliche Lieferung sicherzustellen. Um europäische KMU bei
der globalen Expansion zu unterstützen, bietet das FedEx SMB Hub multimediale
Ressourcen, Handelsrichtlinien und lokale Marktinformationen, die Unternehmen
das nötige Wissen und die passenden Anwendungen liefern, um sicher und
wettbewerbsfähig über Grenzen hinweg zu wachsen.
Weitere Informationen darüber, wie FedEx den globalen Handel ermöglicht und
ausbaut, finden Sie unter fedex.com/trade.
Über die Umfrage:
Diese Online-Umfrage wurde im September 2025 von Mortar Research in neun
europäischen Märkten durchgeführt, darunter Vereinigtes Königreich, Frankreich,
Spanien, Türkei, Niederlande, Polen, Italien, Belgien und Deutschland. Die
Umfrage sammelte Erkenntnisse von 1.206 europäischen KMU, die im internationalen
Handel tätig sind. Den vollständigen Bericht finden Sie hier
(https://page.message.fedex.com/intercontinental-export-report).
Über Federal Express Corporation
Federal Express Corporation ist das weltweit größte Express-Transportunternehmen
und bietet den schnellen und zuverlässigen Versand in mehr als 220 Länder und
Regionen. Das Unternehmen nutzt sein globales Luft- und Straßennetzwerk, um
zeitkritische Sendungen zu einem festgelegten Zeitpunkt und Datum zuzustellen.
Die hierin bereitgestellten Informationen stellen keine Rechts-, Steuer-,
Finanz-, Buchhaltungs- oder Handelsberatung dar, sondern dienen der allgemeinen
Information im Zusammenhang mit Wirtschaft und Handel. Die Inhalte,
Informationen und Dienstleistungen sind kein Ersatz für die Beratung durch eine
kompetente Fachkraft, beispielsweise einen zugelassenen Rechtsanwalt, eine
Kanzlei, einen Buchhalter oder einen Finanzberater.
