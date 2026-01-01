OTS: Futury Capital / Einzigartiges Förderbündnis zugunsten junger Unternehmen
Einzigartiges Förderbündnis zugunsten junger Unternehmen
Frankfurt a.M. (ots) - Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland stellen mit KfW
Capital, Goldbeck sowie weiteren privaten Investoren dem Futury Fonds III 47
Mio. Euro zur Verfügung
In einer Zeit großer wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen setzt
der Futury Fonds III ein starkes Zeichen für Zukunftsvertrauen und
Innovationskraft in Deutschland und Europa: Mit der Beteiligung der Länder
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, KfW Capital sowie mehr als 45 privaten
Investoren ist es gelungen, ein in Deutschland bislang einzigartiges
länderübergreifendes Förder- und Investmentbündnis zu etablieren. Der von Futury
Capital aufgelegte Venture-Capital-Fonds hat sein Zielvolumen von 40 Millionen
Euro nicht nur erreicht, sondern mit 47 Millionen Euro deutlich übertroffen.
Das erfolgreiche Final Closing markiert einen neuen Maßstab für wirkungsvolle
Public-Private-Partnerships im Bereich der Innovations- und
Wachstumsfinanzierung. Zugleich unterstreicht es das wachsende Vertrauen
institutioneller wie privater Investoren in technologieorientierte Start-ups als
Treiber wirtschaftlicher Transformation und internationaler
Wettbewerbsfähigkeit.
Europäisch investieren, regional verankern
Der Futury Fonds III investiert europaweit in technologieorientierte Start-ups
mit skalierbaren Geschäftsmodellen. Gleichzeitig ist der Fonds klar regional
verankert: Ein besonderer Fokus liegt auf Unternehmen aus den Bundesländern
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, in denen der Fonds aktiv
Innovationsökosysteme stärkt, Wachstumskapital mobilisiert und unternehmerische
Wertschöpfung vor Ort ermöglicht.
Aufbauend auf dem etablierten Futury-Ökosystem leistet der Fonds einen wichtigen
Beitrag zur nationalen Innovationslandschaft. Er unterstützt insbesondere auch
Ausgründungen und Wachstumsunternehmen aus den vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie prämierten Startup Factories Futury und SouthwestX, die
die länderübergreifende Zusammenarbeit der drei Bundesländer strukturell
verankern.
Ein Schulterschluss über Länder- und Institutionsgrenzen hinweg
Die enge Zusammenarbeit von drei Bundesländern, KfW Capital und einer breiten
privaten Investorenbasis ist in dieser Form bundesweit einzigartig. Sie zeigt,
wie öffentliches und privates Kapital gemeinsam Innovationsimpulse setzen und
eine nachhaltige, zukunftsorientierte Gründerlandschaft fördern können.
Ministerpräsident Alexander Schweitzer stellt klar: "Die Landesregierung in
Rheinland-Pfalz stärkt damit die Innovationskraft. Unsere Universitäten sind
Treiber bisheriger Innovationen und werden das weiter sein. Wir wollen Start-ups
und technologiegetriebene Innovation fördern und damit unsere Wirtschaft
nachhaltiger, resilienter und international wettbewerbsfähig machen. Und wir
machen das mit Hessen und dem Saarland gemeinsam. Dass so viele andere Partner
aus der Wirtschaft und die KfW an Bord sind, zeigt, wie wichtig auch unser
politisches Signal ist."
Boris Rhein, Ministerpräsident des Landes Hessen, sagt: "Hessen ist einer der
leistungsstärksten Innovations- und Finanzstandorte Europas. Dass wir uns erneut
am Fonds von Futury Capital beteiligen, ist ein klares Bekenntnis zu diesem
Anspruch und zu einer innovativen Gründerszene, die neue Technologien und
wirtschaftliche Stärke miteinander verbindet. Das sehr große Interesse am Futury
Fonds III zeigt eindrucksvoll, wie eine länderübergreifende Zusammenarbeit aus
staatlichen Partnern und privaten Investoren gemeinsam Investitionskraft
entfalten kann."
Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger unterstreicht : " Das
Saarland befindet sich mitten in einer tiefgreifenden industriellen
Transformation. Deshalb investieren wir gezielt in Zukunftstechnologien und
unterstützen Start-ups, die neue Impulse für Energie, Mobilität und
Nachhaltigkeit setzen. Die Beteiligung am Futury Fonds III ist ein weiterer
Baustein unserer Modernisierungspolitik. Gemeinsam mit Hessen, Rheinland-Pfalz
und der KfW zeigen wir, dass Regionen erfolgreich sind, wenn sie ihre Kräfte
bündeln. Der Fonds bringt Innovation, Kapital und Expertise zusammen - genau das
brauchen wir für die saarländische Wirtschaft von morgen und zahlt auch auf
unserer Startup Factory SouthwestX ein."
Die drei beteiligten Länder unterstreichen mit ihrem Engagement ihren Anspruch,
Innovationsräume zu öffnen, nachhaltige Wertschöpfung zu fördern und jungen
Unternehmen den Zugang zu Wachstumskapital zu erleichtern.
Auch Jovana Walter und Jonas Stüdemann von Futury Capital sehen in dem Fonds ein
starkes Zukunftsversprechen: "Der Futury Fonds III steht für einen neuen Typus
von Innovationsfinanzierung: europäisch ausgerichtet, regional verankert und
getragen von einem starken Bündnis aus Staat, Wirtschaft und Wissenschaft. Diese
Partnerschaft ermöglicht es, Transformation aktiv zu gestalten und nachhaltigen
Mehrwert für Gesellschaft und Standorte zu schaffen."
Starkes Fundament dank breiter Unterstützung
Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW hebt hervor, dass die KfW als
staatliche Förderbank neben Kapital insbesondere eine große Erfahrung beim Thema
Innovationsfinanzierung einbringt: "Innovation entsteht dort, wo mutige
Gründerinnen und Gründer verlässliche Partner an ihrer Seite haben. Der Futury
Fonds III verbindet privates Kapital, staatliche Verantwortung und
wissenschaftliche Expertise auf exemplarische Weise. Durch KfW Capital
unterstützen wir diesen Ansatz, weil er junge Unternehmen stärkt und einen
entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Transformation der deutschen Wirtschaft
leisten kann."
Auch aus der Wirtschaft erfährt der Fonds breite Unterstützung. Unternehmer
Jan-Hendrik Goldbeck, in allen drei Futury-Fonds investiert,sagt: "Schon beim
ersten Fonds haben wir investiert, weil wir das Konzept für unterstützenswert
erachten. Der dritte Fonds von Futury Capital ist eine starke Symbiose zwischen
Wirtschaft und Staat und baut auf den bestehenden Erfahrungen auf. In den drei
beteiligten Bundesländern, in denen wir uns auch unternehmerisch stark
engagieren, werden Politik und Privatwirtschaft gemeinsam mit mehr Investitionen
und dem Mut zu neuen Ideen die Zukunftsfähigkeit unseres Landes stärken. Deshalb
unterstützen wir auch den dritten Fonds."
Ermöglicht wurde der Fonds durch ein Zusammenspiel vieler Akteure. Jovana Walter
und Jonas Stüdemann danken vor allem neben den Staatskanzleien der Länder den
Wirtschafts- und Finanzministerien, den Förderbanken und vor allem den privaten
Kapitalgebern, die sich nach den Erfolgen der ersten beiden Futury-Fonds
entschieden haben, beim dritten Fonds dabei zu sein. Die erfolgreiche Auflage
des Fonds unterstreicht die Bedeutung eines starken Netzwerks - einem zentralen
Erfolgsfaktor des gesamten Futury-Ökosystems.
Ein Investment in die Transformation
Mit rund 25 geplanten Beteiligungen wird der Futury Fonds III Start-ups in
Schlüsseltechnologien wie Data & AI, Robotics, Green Tech und Photonics -
insbesondere in den Industrien Life Science & Pharma, Aviation & Aerospace und
Banking & Finance unterstützen. Ziel ist es, Innovationen schneller zur
Marktreife zu bringen und junge Unternehmen auf ihrem Weg zu nationaler und
internationaler Wettbewerbsfähigkeit zu begleiten.
Über Futury Capital
Seit 2020 fungiert Futury Capital GmbH als Beteiligungsmanagementgesellschaft
und Geschäftsführende Kommanditistin für die Fonds Futury Regio Growth GmbH &
Co. KG mit einem Fondsvolumen von 60 Mio. EUR und die Futury Fonds III GmbH &
Co. KG mit einem Volumen von 47 Mio. EUR. Ein weiterer Fonds unter dem
Futury-Dach, die Futury Venture Beteiligungen Deutschland-Hessen GmbH, verwaltet
ein Fondsvolumen von 20 Mio. EUR. Die Fonds investieren in vielversprechende,
wachstumsstarke Technologieunternehmen in jeder Entwicklungsphase in Deutschland
und Europa. Primäre Zielgruppe sind global skalierbare Geschäftsmodelle und ein
breites Spektrum von Technologieunternehmen. Das vorhandene nationale und
internationale Netzwerk, die enge Kooperation mit VC-Investoren, ermöglichen den
Zugang zu potenziellen Kunden sowie zu Kooperations- und strategischen Partnern.
Ein integraler Partner von Futury Capital ist Futury, die Start-up Factory der
Rhein-Main-Region. In enger Zusammenarbeit mit Universitäten, Unternehmen,
Investoren und der Politik fördert Futury unternehmerisches Denken, nachhaltige
Gründungen und den strukturierten Transfer wissenschaftlicher Exzellenz in den
Markt. Ziel ist es, ein dynamisches und professionell vernetztes
Innovationsökosystem zu etablieren. Aus diesem Umfeld hervorgehende Gründungen,
bilden zugleich eine wichtige Pipeline für zukünftige Investments. Weiter
ausgebaut werden die Partnerschaften mit den andern Start-up Factories u.a.
SouthwestX und StartMiUp.
