OTS: Futury Capital / Einzigartiges Förderbündnis zugunsten junger Unternehmen

Einzigartiges Förderbündnis zugunsten junger Unternehmen

Frankfurt a.M. (ots) - Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland stellen mit KfW

Capital, Goldbeck sowie weiteren privaten Investoren dem Futury Fonds III 47

Mio. Euro zur Verfügung

In einer Zeit großer wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen setzt

der Futury Fonds III ein starkes Zeichen für Zukunftsvertrauen und

Innovationskraft in Deutschland und Europa: Mit der Beteiligung der Länder

Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, KfW Capital sowie mehr als 45 privaten

Investoren ist es gelungen, ein in Deutschland bislang einzigartiges

länderübergreifendes Förder- und Investmentbündnis zu etablieren. Der von Futury

Capital aufgelegte Venture-Capital-Fonds hat sein Zielvolumen von 40 Millionen

Euro nicht nur erreicht, sondern mit 47 Millionen Euro deutlich übertroffen.

Das erfolgreiche Final Closing markiert einen neuen Maßstab für wirkungsvolle

Public-Private-Partnerships im Bereich der Innovations- und

Wachstumsfinanzierung. Zugleich unterstreicht es das wachsende Vertrauen

institutioneller wie privater Investoren in technologieorientierte Start-ups als

Treiber wirtschaftlicher Transformation und internationaler

Wettbewerbsfähigkeit.

Europäisch investieren, regional verankern

Der Futury Fonds III investiert europaweit in technologieorientierte Start-ups

mit skalierbaren Geschäftsmodellen. Gleichzeitig ist der Fonds klar regional

verankert: Ein besonderer Fokus liegt auf Unternehmen aus den Bundesländern

Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, in denen der Fonds aktiv

Innovationsökosysteme stärkt, Wachstumskapital mobilisiert und unternehmerische

Wertschöpfung vor Ort ermöglicht.

Aufbauend auf dem etablierten Futury-Ökosystem leistet der Fonds einen wichtigen

Beitrag zur nationalen Innovationslandschaft. Er unterstützt insbesondere auch

Ausgründungen und Wachstumsunternehmen aus den vom Bundesministerium für

Wirtschaft und Energie prämierten Startup Factories Futury und SouthwestX, die

die länderübergreifende Zusammenarbeit der drei Bundesländer strukturell

verankern.

Ein Schulterschluss über Länder- und Institutionsgrenzen hinweg

Die enge Zusammenarbeit von drei Bundesländern, KfW Capital und einer breiten

privaten Investorenbasis ist in dieser Form bundesweit einzigartig. Sie zeigt,

wie öffentliches und privates Kapital gemeinsam Innovationsimpulse setzen und

eine nachhaltige, zukunftsorientierte Gründerlandschaft fördern können.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer stellt klar: "Die Landesregierung in

Rheinland-Pfalz stärkt damit die Innovationskraft. Unsere Universitäten sind

Treiber bisheriger Innovationen und werden das weiter sein. Wir wollen Start-ups

und technologiegetriebene Innovation fördern und damit unsere Wirtschaft

nachhaltiger, resilienter und international wettbewerbsfähig machen. Und wir

machen das mit Hessen und dem Saarland gemeinsam. Dass so viele andere Partner

aus der Wirtschaft und die KfW an Bord sind, zeigt, wie wichtig auch unser

politisches Signal ist."

Boris Rhein, Ministerpräsident des Landes Hessen, sagt: "Hessen ist einer der

leistungsstärksten Innovations- und Finanzstandorte Europas. Dass wir uns erneut

am Fonds von Futury Capital beteiligen, ist ein klares Bekenntnis zu diesem

Anspruch und zu einer innovativen Gründerszene, die neue Technologien und

wirtschaftliche Stärke miteinander verbindet. Das sehr große Interesse am Futury

Fonds III zeigt eindrucksvoll, wie eine länderübergreifende Zusammenarbeit aus

staatlichen Partnern und privaten Investoren gemeinsam Investitionskraft

entfalten kann."

Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger unterstreicht : " Das

Saarland befindet sich mitten in einer tiefgreifenden industriellen

Transformation. Deshalb investieren wir gezielt in Zukunftstechnologien und

unterstützen Start-ups, die neue Impulse für Energie, Mobilität und

Nachhaltigkeit setzen. Die Beteiligung am Futury Fonds III ist ein weiterer

Baustein unserer Modernisierungspolitik. Gemeinsam mit Hessen, Rheinland-Pfalz

und der KfW zeigen wir, dass Regionen erfolgreich sind, wenn sie ihre Kräfte

bündeln. Der Fonds bringt Innovation, Kapital und Expertise zusammen - genau das

brauchen wir für die saarländische Wirtschaft von morgen und zahlt auch auf

unserer Startup Factory SouthwestX ein."

Die drei beteiligten Länder unterstreichen mit ihrem Engagement ihren Anspruch,

Innovationsräume zu öffnen, nachhaltige Wertschöpfung zu fördern und jungen

Unternehmen den Zugang zu Wachstumskapital zu erleichtern.

Auch Jovana Walter und Jonas Stüdemann von Futury Capital sehen in dem Fonds ein

starkes Zukunftsversprechen: "Der Futury Fonds III steht für einen neuen Typus

von Innovationsfinanzierung: europäisch ausgerichtet, regional verankert und

getragen von einem starken Bündnis aus Staat, Wirtschaft und Wissenschaft. Diese

Partnerschaft ermöglicht es, Transformation aktiv zu gestalten und nachhaltigen

Mehrwert für Gesellschaft und Standorte zu schaffen."

Starkes Fundament dank breiter Unterstützung

Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW hebt hervor, dass die KfW als

staatliche Förderbank neben Kapital insbesondere eine große Erfahrung beim Thema

Innovationsfinanzierung einbringt: "Innovation entsteht dort, wo mutige

Gründerinnen und Gründer verlässliche Partner an ihrer Seite haben. Der Futury

Fonds III verbindet privates Kapital, staatliche Verantwortung und

wissenschaftliche Expertise auf exemplarische Weise. Durch KfW Capital

unterstützen wir diesen Ansatz, weil er junge Unternehmen stärkt und einen

entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Transformation der deutschen Wirtschaft

leisten kann."

Auch aus der Wirtschaft erfährt der Fonds breite Unterstützung. Unternehmer

Jan-Hendrik Goldbeck, in allen drei Futury-Fonds investiert,sagt: "Schon beim

ersten Fonds haben wir investiert, weil wir das Konzept für unterstützenswert

erachten. Der dritte Fonds von Futury Capital ist eine starke Symbiose zwischen

Wirtschaft und Staat und baut auf den bestehenden Erfahrungen auf. In den drei

beteiligten Bundesländern, in denen wir uns auch unternehmerisch stark

engagieren, werden Politik und Privatwirtschaft gemeinsam mit mehr Investitionen

und dem Mut zu neuen Ideen die Zukunftsfähigkeit unseres Landes stärken. Deshalb

unterstützen wir auch den dritten Fonds."

Ermöglicht wurde der Fonds durch ein Zusammenspiel vieler Akteure. Jovana Walter

und Jonas Stüdemann danken vor allem neben den Staatskanzleien der Länder den

Wirtschafts- und Finanzministerien, den Förderbanken und vor allem den privaten

Kapitalgebern, die sich nach den Erfolgen der ersten beiden Futury-Fonds

entschieden haben, beim dritten Fonds dabei zu sein. Die erfolgreiche Auflage

des Fonds unterstreicht die Bedeutung eines starken Netzwerks - einem zentralen

Erfolgsfaktor des gesamten Futury-Ökosystems.

Ein Investment in die Transformation

Mit rund 25 geplanten Beteiligungen wird der Futury Fonds III Start-ups in

Schlüsseltechnologien wie Data & AI, Robotics, Green Tech und Photonics -

insbesondere in den Industrien Life Science & Pharma, Aviation & Aerospace und

Banking & Finance unterstützen. Ziel ist es, Innovationen schneller zur

Marktreife zu bringen und junge Unternehmen auf ihrem Weg zu nationaler und

internationaler Wettbewerbsfähigkeit zu begleiten.

Über Futury Capital

Seit 2020 fungiert Futury Capital GmbH als Beteiligungsmanagementgesellschaft

und Geschäftsführende Kommanditistin für die Fonds Futury Regio Growth GmbH &

Co. KG mit einem Fondsvolumen von 60 Mio. EUR und die Futury Fonds III GmbH &

Co. KG mit einem Volumen von 47 Mio. EUR. Ein weiterer Fonds unter dem

Futury-Dach, die Futury Venture Beteiligungen Deutschland-Hessen GmbH, verwaltet

ein Fondsvolumen von 20 Mio. EUR. Die Fonds investieren in vielversprechende,

wachstumsstarke Technologieunternehmen in jeder Entwicklungsphase in Deutschland

und Europa. Primäre Zielgruppe sind global skalierbare Geschäftsmodelle und ein

breites Spektrum von Technologieunternehmen. Das vorhandene nationale und

internationale Netzwerk, die enge Kooperation mit VC-Investoren, ermöglichen den

Zugang zu potenziellen Kunden sowie zu Kooperations- und strategischen Partnern.

Ein integraler Partner von Futury Capital ist Futury, die Start-up Factory der

Rhein-Main-Region. In enger Zusammenarbeit mit Universitäten, Unternehmen,

Investoren und der Politik fördert Futury unternehmerisches Denken, nachhaltige

Gründungen und den strukturierten Transfer wissenschaftlicher Exzellenz in den

Markt. Ziel ist es, ein dynamisches und professionell vernetztes

Innovationsökosystem zu etablieren. Aus diesem Umfeld hervorgehende Gründungen,

bilden zugleich eine wichtige Pipeline für zukünftige Investments. Weiter

ausgebaut werden die Partnerschaften mit den andern Start-up Factories u.a.

SouthwestX und StartMiUp.

