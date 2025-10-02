OTS: International Investment Forum (IIF) / 16. International Investment ...

16. International Investment Forum (IIF) bringt 20 Wachstumswerte auf

die digitale Bühne

Hannover (ots) - Am 8. Oktober 2025 findet das International Investment Forum

(IIF) zum 16. Mal statt. Die digitale Investorenkonferenz bringt zwanzig

internationale Unternehmen mit Investoren, Analysten und Medienvertretern

zusammen. Thematische Schwerpunkte liegen auf digitalen Plattformen,

Tokenisierung, innovative Lösungen rund um Energie und Industrie 4.0, der

Versorgung mit kritischen Rohstoffen sowie Innovationen in den Bereichen

Ernährung und Gesundheit.

Herausfordernde Zeiten erfordern zupackende Lösungen. Bei der 16. Ausgabe des

IIF zeigen ausgewählte Wachstumsunternehmen was in ihnen steckt. Die

Schwerpunkte liegen einerseits auf Technologie und den dafür nötigen Rohstoffen.

Mit Power Metallic Mines, Graphano Energy, Almonty Industries, Pasinex

Resources und Globex Mining werden beim IIF gleich mehrere Unternehmen

präsentieren, die strategische Rohstoffe für Batterien, Industrie und Hightech

liefern. Nickel, Graphit, Wolfram und Zink sind laut EU und Internationaler

Energieagentur zentrale Bausteine der Energiewende und werden verstärkt aus

sicheren Regionen nachgefragt - die Vertreter der genannten Unternehmen stehen

beim IIF Rede und Antwort. "Revolutionäre Technologien und ambitionierte Pläne

bringen die Wirtschaft voran, ohne die Versorgung mit kritischen Rohstoffen

lassen sich viele Pläne jedoch nicht umsetzen", erklärt Manuel Hölzle, CEO des

Researchhauses GBC AG und Co-Veranstalter des IIF. "Wir legen daher traditionell

einen Schwerpunkt auf Rohstoffen und haben unter anderem mit Almonty ein

Unternehmen beim IIF, das aktuell weltweit mit seiner Wolfram-Expertise für

Furore sorgt."

Die beiden IIF-Teilnehmer Finexity und Samara Asset Group stehen für den Trend

zur Tokenisierung von Vermögenswerten. Mit dem neuen europäischen Rechtsrahmen

(MiCA) rücken regulierte Angebote für institutionelle und private Investoren in

den Mittelpunkt. Liquidität, Handelbarkeit und Transparenz sind zentrale

Argumente, die künftiges Wachstum versprechen. Für digitale Effizienz stehen

auch Verve Group SE, net digital AG und naoo AG : Alle drei Unternehmen zeigen,

wie datengetriebene Geschäftsmodelle den Werbe- und Plattformmarkt verändern.

Mit cookielosen Lösungen, Payment-Stacks und Creator-Ökosystemen adressieren sie

Themen wie Datenschutz, Effizienz und neue Erlösquellen für die digitale

Wirtschaft.

Lösungen für die Industrie haben Energy S.p.A. und dynaCERT im Angebot. Ersteres

Unternehmen skaliert Batteriespeicherlösungen, die für Netzstabilität und die

Integration erneuerbarer Energien entscheidend sind und dynaCERT rollt eine

innovative Mobilitätslösung für Fuhrparks und schwere Maschinen auf

Wasserstoff-Basis aus. Rational AG macht Küchen nachhaltiger und punktet mit

einzigartigem Design bei Kunden und Investoren.

Ganz im Zeichen der Gesundheit und des Wohlbefindens stehen die Präsentationen

von BioNxt Solutions und Planethic Group. Erstere Gesellschaft ist ein

Biotech-Unternehmen, das unter anderem die Anwendung des Wirkstoffs aus der

Abnehmspritze deutlich vereinfachen will und Planethic steht für vegane

Lebensmittel und hat eine Möglichkeit entwickelt, damit Hafermilch haltbar wird

und leichter gelagert werden kann. Mit dieser Lösung will das deutsche

Unternehmen die Systemgastronomie überzeugen und plant bereits

Produktionsstätten in den USA.

Die IIF-Teilnehmer Desert Gold Ventures und Sranan Gold bieten Investoren in

unsicheren Zeiten Exposure zu Edelmetallen als Stabilitätsanker.

Explorationsprojekte in Skandinavien, Afrika und Lateinamerika stehen für

Diversifikation und geopolitische Risikostreuung. "Die Themen unserer

Oktober-Ausgabe reichen von kritischen Rohstoffen über digitale Plattformen bis

hin zu Gesundheitsinnovationen und Edelmetallen. Was alle Unternehmen eint, ist

die starke Innovationskraft und der Nutzen für Investoren", erklärt Mario Hose,

Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, Co-Veranstalter des IIF.

Unternehmensvertreter präsentieren beim IIF jeweils in 30-minütigen Slots und

beantworten Fragen. Durch das Programm führen Moderatorinnen und Analysten der

Co-Veranstalter. Alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, zur

Anmeldung und zum Terminplan sind online abrufbar unter http://www.ii-forum.com

.

16. International Investment Forum: https://ii-forum.com/timetable-16-iif/

###

Über IIF - International Investment Forum

Das IIF - International Investment Forum findet am 08. Oktober 2025 statt.

Unternehmen und ihre Vorstände oder Top-Manager präsentieren und stellen sich

den Fragen von Investoren über Zoom. Beginn ist um 09:55 Uhr (CET - Central

European Time). Ende der Veranstaltung ist um 20:00 Uhr CET. Das Event wird aus

Deutschland als Kooperationsprojekt zwischen Apaton Finance GmbH und GBC AG

organisiert.

Weitere Infos: http://www.ii-forum.com/

Über Apaton Finance GmbH (Co-Veranstalter)

Apaton konzentriert sich hauptsächlich auf Wachstumsunternehmen und hilft

Investorenbeziehungen aufzubauen. Partner sind auf der ganzen Welt vertreten.

Wenn sich ein Unternehmen in einer Übergangsphase befindet und in einen neuen

Markt oder eine Wachstumsphase eintritt, wird Apaton aktiv. Die Experten von

Apaton schaffen investierbare Sichtbarkeit in neuen Regionen und Märkten.

Über GBC AG (Co-Veranstalter)

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden unabhängigen Research-

und Beratungshäuser für mittelständische, börsennotierte Unternehmen. Seit 2001

veranstaltet sie erfolgreich Investorenkonferenzen - darunter die renommierte

physische MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz in München (

https://mkk-konferenz.de/ ) sowie das innovative digitale International

Investment Forum (IIF), http://www.ii-forum.com. In den vergangenen 20 Jahren

der Konferenzhistorie haben zahlreiche Small- & Mid-Cap-Emittenten diese

Plattformen bereits genutzt. Zielgruppe sind Investoren, Analysten und

Finanzjournalisten. Ergänzt wird das Angebot durch die GBC Kapital GmbH im

Bereich Corporate Finance.

Pressekontakt:

Mario Hose

+49 511 67 68 731

mailto:press@apaton.com

Marita Conzelmann

+49 821 241133-49

mailto:konferenz@gbc-ag.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165410/6130092

OTS: International Investment Forum (IIF)