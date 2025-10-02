OTS: International Investment Forum (IIF) / 16. International Investment ...
16. International Investment Forum (IIF) bringt 20 Wachstumswerte auf
die digitale Bühne
Hannover (ots) - Am 8. Oktober 2025 findet das International Investment Forum
(IIF) zum 16. Mal statt. Die digitale Investorenkonferenz bringt zwanzig
internationale Unternehmen mit Investoren, Analysten und Medienvertretern
zusammen. Thematische Schwerpunkte liegen auf digitalen Plattformen,
Tokenisierung, innovative Lösungen rund um Energie und Industrie 4.0, der
Versorgung mit kritischen Rohstoffen sowie Innovationen in den Bereichen
Ernährung und Gesundheit.
Herausfordernde Zeiten erfordern zupackende Lösungen. Bei der 16. Ausgabe des
IIF zeigen ausgewählte Wachstumsunternehmen was in ihnen steckt. Die
Schwerpunkte liegen einerseits auf Technologie und den dafür nötigen Rohstoffen.
Mit Power Metallic Mines, Graphano Energy, Almonty Industries, Pasinex
Resources und Globex Mining werden beim IIF gleich mehrere Unternehmen
präsentieren, die strategische Rohstoffe für Batterien, Industrie und Hightech
liefern. Nickel, Graphit, Wolfram und Zink sind laut EU und Internationaler
Energieagentur zentrale Bausteine der Energiewende und werden verstärkt aus
sicheren Regionen nachgefragt - die Vertreter der genannten Unternehmen stehen
beim IIF Rede und Antwort. "Revolutionäre Technologien und ambitionierte Pläne
bringen die Wirtschaft voran, ohne die Versorgung mit kritischen Rohstoffen
lassen sich viele Pläne jedoch nicht umsetzen", erklärt Manuel Hölzle, CEO des
Researchhauses GBC AG und Co-Veranstalter des IIF. "Wir legen daher traditionell
einen Schwerpunkt auf Rohstoffen und haben unter anderem mit Almonty ein
Unternehmen beim IIF, das aktuell weltweit mit seiner Wolfram-Expertise für
Furore sorgt."
Die beiden IIF-Teilnehmer Finexity und Samara Asset Group stehen für den Trend
zur Tokenisierung von Vermögenswerten. Mit dem neuen europäischen Rechtsrahmen
(MiCA) rücken regulierte Angebote für institutionelle und private Investoren in
den Mittelpunkt. Liquidität, Handelbarkeit und Transparenz sind zentrale
Argumente, die künftiges Wachstum versprechen. Für digitale Effizienz stehen
auch Verve Group SE, net digital AG und naoo AG : Alle drei Unternehmen zeigen,
wie datengetriebene Geschäftsmodelle den Werbe- und Plattformmarkt verändern.
Mit cookielosen Lösungen, Payment-Stacks und Creator-Ökosystemen adressieren sie
Themen wie Datenschutz, Effizienz und neue Erlösquellen für die digitale
Wirtschaft.
Lösungen für die Industrie haben Energy S.p.A. und dynaCERT im Angebot. Ersteres
Unternehmen skaliert Batteriespeicherlösungen, die für Netzstabilität und die
Integration erneuerbarer Energien entscheidend sind und dynaCERT rollt eine
innovative Mobilitätslösung für Fuhrparks und schwere Maschinen auf
Wasserstoff-Basis aus. Rational AG macht Küchen nachhaltiger und punktet mit
einzigartigem Design bei Kunden und Investoren.
Ganz im Zeichen der Gesundheit und des Wohlbefindens stehen die Präsentationen
von BioNxt Solutions und Planethic Group. Erstere Gesellschaft ist ein
Biotech-Unternehmen, das unter anderem die Anwendung des Wirkstoffs aus der
Abnehmspritze deutlich vereinfachen will und Planethic steht für vegane
Lebensmittel und hat eine Möglichkeit entwickelt, damit Hafermilch haltbar wird
und leichter gelagert werden kann. Mit dieser Lösung will das deutsche
Unternehmen die Systemgastronomie überzeugen und plant bereits
Produktionsstätten in den USA.
Die IIF-Teilnehmer Desert Gold Ventures und Sranan Gold bieten Investoren in
unsicheren Zeiten Exposure zu Edelmetallen als Stabilitätsanker.
Explorationsprojekte in Skandinavien, Afrika und Lateinamerika stehen für
Diversifikation und geopolitische Risikostreuung. "Die Themen unserer
Oktober-Ausgabe reichen von kritischen Rohstoffen über digitale Plattformen bis
hin zu Gesundheitsinnovationen und Edelmetallen. Was alle Unternehmen eint, ist
die starke Innovationskraft und der Nutzen für Investoren", erklärt Mario Hose,
Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, Co-Veranstalter des IIF.
Unternehmensvertreter präsentieren beim IIF jeweils in 30-minütigen Slots und
beantworten Fragen. Durch das Programm führen Moderatorinnen und Analysten der
Co-Veranstalter. Alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, zur
Anmeldung und zum Terminplan sind online abrufbar unter http://www.ii-forum.com
.
16. International Investment Forum: https://ii-forum.com/timetable-16-iif/
###
Über IIF - International Investment Forum
Das IIF - International Investment Forum findet am 08. Oktober 2025 statt.
Unternehmen und ihre Vorstände oder Top-Manager präsentieren und stellen sich
den Fragen von Investoren über Zoom. Beginn ist um 09:55 Uhr (CET - Central
European Time). Ende der Veranstaltung ist um 20:00 Uhr CET. Das Event wird aus
Deutschland als Kooperationsprojekt zwischen Apaton Finance GmbH und GBC AG
organisiert.
Weitere Infos: http://www.ii-forum.com/
Über Apaton Finance GmbH (Co-Veranstalter)
Apaton konzentriert sich hauptsächlich auf Wachstumsunternehmen und hilft
Investorenbeziehungen aufzubauen. Partner sind auf der ganzen Welt vertreten.
Wenn sich ein Unternehmen in einer Übergangsphase befindet und in einen neuen
Markt oder eine Wachstumsphase eintritt, wird Apaton aktiv. Die Experten von
Apaton schaffen investierbare Sichtbarkeit in neuen Regionen und Märkten.
Über GBC AG (Co-Veranstalter)
Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden unabhängigen Research-
und Beratungshäuser für mittelständische, börsennotierte Unternehmen. Seit 2001
veranstaltet sie erfolgreich Investorenkonferenzen - darunter die renommierte
physische MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz in München (
https://mkk-konferenz.de/ ) sowie das innovative digitale International
Investment Forum (IIF), http://www.ii-forum.com. In den vergangenen 20 Jahren
der Konferenzhistorie haben zahlreiche Small- & Mid-Cap-Emittenten diese
Plattformen bereits genutzt. Zielgruppe sind Investoren, Analysten und
Finanzjournalisten. Ergänzt wird das Angebot durch die GBC Kapital GmbH im
Bereich Corporate Finance.
Pressekontakt:
Mario Hose
+49 511 67 68 731
mailto:press@apaton.com
Marita Conzelmann
+49 821 241133-49
mailto:konferenz@gbc-ag.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165410/6130092
OTS: International Investment Forum (IIF)