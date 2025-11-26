OTS: KfW / Wiederaufnahme und Ausbau der Zuschussförderung Energetische ...
Wiederaufnahme und Ausbau der Zuschussförderung Energetische
Stadtsanierung für Kommunen
Frankfurt am Main (ots) -
- Jetzt startet das KfW-Förderprogramm mit verbesserten Konditionen neu
- 75 Millionen Euro an Förderung für 2025
- Impulse für energetische Sanierungen in über 1.800 Quartieren gesetzt
- Kommunen erhalten bis zu 90 Prozent Zuschuss für integrierte Konzepte und
begleitendes Sanierungsmanagement
Ab sofort erhalten Kommunen Zuschüsse, wenn sie energetische Maßnahmen in
Quartieren planen und umsetzen wollen. Das Bundesministerium für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen und die KfW nehmen die Förderung zur Verbesserung
von Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen wieder auf und setzen damit
weiter Impulse für mehr Energieeffizienz in städtischen Quartieren und im
ländlichen Raum. Für das Jahr 2025 stehen hierfür 75 Millionen Euro zur
Verfügung. Bisher wurden bereits 1.800 Quartiere gefördert, wodurch
umfangreiche, aufeinander abgestimmte lokale Investitionen in die
Dekarbonisierung des Gebäudebestandes, in Ausbau und Modernisierung der
Energieversorgung und den Einsatz erneuerbarer Energien angestoßen wurden. Mit
dem Neustart der Förderung erhalten Kommunen nun die Möglichkeit, auch die
kommunale Wärmeplanung schnell und effektiv in konkrete Maßnahmen zu überführen.
Melanie Kehr, für die Inländische Förderung zuständige Vorständin der KfW,
sagte: "Mit der Förderung helfen wir Kommunen gleich zweifach. Mit dem Zuschuss
unterstützen wir sie einerseits dabei, energetisch intelligente Quartiere zu
planen. Gleichzeitig ermöglichen wir, hierfür qualifiziertes Personal zu
engagieren, um die Lösungen zügig umzusetzen. Damit leisten wir einen Beitrag
zur Beschleunigung der kommunalen Wärmewende und setzen zugleich
Wachstumsimpulse für die lokale Wirtschaft. Ein erster, aber wesentlicher
Schritt bei der Schaffung zukunftsfähiger Stadtquartiere, die ökologisch, sozial
und wirtschaftlich überzeugen."
Mit der Wiederaufnahme kommen auch Verbesserungen: Der Fördersatz für
finanzschwache Kommunen wird auf 90 Prozent der förderfähigen Kosten erhöht.
Auch wird der Förderzeitraum für das begleitende Sanierungsmanagement auf bis zu
fünf Jahren verlängert und der Höchstbetrag auf 400.000 Euro aufgestockt.
Die Antragstellung für dieses Förderprogramm "Energetische Stadtsanierung-
Zuschuss" ist ab dem 26. November 2025 bei der KfW wieder möglich.
