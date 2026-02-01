OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe / Führungswechsel im Honorar-, ...
Führungswechsel im Honorar-, Banken- und Sondervertrieb beim Münchener
Verein: Andreas Gahn übernimmt Leitung der Vertriebsdirektion zum 1.
April 2026 (FOTO)
München (ots) - Der Münchener Verein stellt die Leitung seiner
Vertriebsdirektion Honorar-, Banken- und Sondervertrieb neu auf: Zum 1. April
2026 übernimmt Andreas Gahn die Führung der Vertriebsdirektion in Personalunion
mit seiner bisherigen Funktion als Abteilungsleiter Produktmanagement und
-marketing.
Andreas Gahn folgt auf Michael W. Matz, der die Vertriebsdirektion als
ursprünglicher Initiator über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat und sich
nun auf den wohlverdienten Ruhestand vorbereitet. Herr Matz bleibt dem Münchener
Verein im Rahmen der Übergangsphase vorerst unterstützend erhalten.
Mit der Personalentscheidung setzt der Münchener Verein auf Kontinuität und
fachliche Tiefe aus den eigenen Reihen:
Andreas Gahn überzeugt mit knapp 20 Jahren Erfahrung in der
Versicherungsbranche. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung zum
Kaufmann für Versicherungen bei der Victoria Versicherungs AG, gefolgt von
Tätigkeiten im Ausschließlichkeits- und Maklervertrieb der Volkswohl Bund
Versicherungen. Ergänzend absolvierte er zahlreiche Fort- und Weiterbildungen
sowie ein Bachelorstudium im Bereich Wirtschaft und Management.
Durch diese langjährige Vertriebsorientierung und die zahlreichen
Weiterbildungen, gepaart mit seinen einschlägigen Erfahrungen, die er zunächst
als Senior Experte Produktmanagement LV und aktuell als Abteilungsleitung
Produktmanagement und - marketing beim Münchener Verein sammeln konnte, bringt
Gahn umfassende Expertise und tiefgehendes Wissen mit, um den Erfolg des
Honorar-, Banken- und Sondervertriebs des Münchener Verein in seiner neuen Rolle
weiter voranzubringen.
Als Abteilungsleitung Produktmanagement und -marketing in Personalunion
verantwortet Andreas Gahn auch weiterhin die konsequente Weiterentwicklung des
Produktportfolios, insbesondere durch die Einführung und Weiterentwicklung
zentraler Produkte. Diese künftige Doppelfunktion schafft die perfekte
Grundlage, das Produktmanagement/-marketing und den Vertrieb weiter miteinander
zu verzahnen, um Synergieeffekte zu schaffen.
Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender der Münchener Verein
Versicherungsgruppe, zur Neubesetzung:
"Ich freue mich sehr, diese wichtige Führungsposition mit einem hochkompetenten
Kollegen aus den eigenen Reihen besetzen zu können und bin mir sicher, dass
Andreas Gahn den Honorar-, Banken- und Sondervertrieb mit seiner innovativen
Denkweise weiter stärken wird. Ich wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle
und bedanke mich bei Michael Matz für seine vorbildliche Aufbauarbeit als
ursprünglicher Initiator dieser Vertriebsdirektion."
Herr Matz blickt auf seine Zeit beim Münchener Verein zurück und wünscht seinem
Nachfolger alles Gute:
"Ich blicke dankbar auf viele erfolgreiche und vor allem schöne Jahre beim
Münchener Verein zurück. Ich bin überzeugt, dass Andreas Gahn den Honorar-,
Banken- und Sondervertrieb mit seiner Expertise und seinem Engagement
hervorragend führen wird und freue mich, weiterhin unterstützend mitwirken zu
dürfen."
Andreas Gahn selbst sieht seiner neuen Rolle motiviert und mit Vorfreude
entgegen:
"Gemeinsam mit dem Team möchte ich die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers
fortführen. Angesichts meiner Doppelfunktion ist mir dabei eine enge und
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den weiteren Vertriebsdirektionen
besonders wichtig, um Produktmanagement und Vertrieb noch stärker zu verzahnen,
gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln und so nachhaltiges Wachstum der Key
Accounts zu sichern."
