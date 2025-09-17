OTS: Openbank / Openbank startet Angebot zum Handel mit Kryptowährungen

Openbank startet Angebot zum Handel mit Kryptowährungen

Frankfurt (ots) - Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander Group,

erweitert ihr Produktangebot kontinuierlich. Ab sofort können Kunden in

Deutschland direkt in ihrem Onlinebanking mit den wichtigsten am Markt

gelisteten Kryptowährungen handeln: Bitcoin, Ether, Litecoin, Polygon und

Cardano - alles, ohne die Plattform zu wechseln.

Dabei profitieren die Nutzer von der Stabilität der Santander Group sowie den

Sicherheiten und dem Anlegerschutz gemäß der europäischen Verordnung über Märkte

für Kryptowerte (MiCA).

Folgende Konditionen gelten für das neue Krypto-Angebot:

- Wettbewerbsfähige Gebühren bei Käufen und Verkäufen: 1,50 % auf den Barwert

(ab einem Mindestbetrag von 1 EUR pro Transaktion)

- Keine Verwahrungsgebühren

In den kommenden Monaten wird Openbank das Angebot an verfügbaren

Kryptowährungen weiter ausbauen und neue Funktionen wie den Umtausch zwischen

verschiedenen Währungen einführen. Zudem wird der Service, der bereits in

Deutschland verfügbar ist, in den kommenden Wochen auch Kunden von Openbank in

Spanien zur Verfügung gestellt.

Christopher Oster, General Manager von Openbank, ergänzt: "Deutschland ist ein

wichtiger Markt für unsere Expansion und wir freuen uns darauf, unsere Präsenz

durch die Einführung innovativer Produkte wie unser neues Krypto-Angebot weiter

zu stärken. Dies spiegelt unser Engagement für ein 100 % digitales Modell wider,

das auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist, flexibel, einfach und

sicher, mit dem Rückhalt der Santander Group."

Bereits heute bietet Openbank in Deutschland ein breites Spektrum an

Anlagemöglichkeiten - unter anderem die digitale Vermögensverwaltung sowie ein

Portfolio aus über 3.000 Aktien, 3.000 Investmentfonds von mehr als 123 Asset

Managern und über 2.000 ETFs. Zuletzt hat Openbank zudem ein Tool eingeführt,

welches mithilfe von künstlicher Intelligenz die Kursziele von über 1.000

europäischen und US-amerikanischen Aktien prognostiziert und die Kunden bei

ihrer Anlageentscheidung unterstützt.

Seit Beginn dieses Jahres ist Openbank als deutsche Zweigniederlassung tätig und

bietet Konten mit deutscher IBAN an, über die Gehaltszahlungen, Lastschriften

und Freistellungsaufträge abgewickelt werden können. Außerdem hat die Bank ihr

Produktportfolio mit der Einführung von Privatkrediten erweitert. Durch diese

Maßnahmen unterstreicht die Bank ihr Ziel, ihren deutschen Kunden innovative und

zugleich einfach nutzbare digitale Lösungen anzubieten.

Weitere Details zum neuen Angebot finden Sie hier:

https://www.openbank.de/investitionen/kryptowaehrungen

