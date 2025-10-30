OTS: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG / OTTO DÖRNER und Richard John GmbH gehen ...

OTTO DÖRNER und Richard John GmbH gehen fortan gemeinsame Wege (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Inhaber der Richard John GmbH mit Sitz in Henstedt-Ulzburg,

Kim und Marc Bähr, und die OTTO DÖRNER Entsorgung GmbH haben sich entschieden,

die Zukunft gemeinsam zu gestalten: Mit dem Abschluss eines 100% Share Deals

wird die Präsenz von OTTO DÖRNER im Raum Segeberg sowie in der Metropolregion

Hamburg weiter ausgebaut.

Der gesamte Prozess verlief effizient, professionell und partnerschaftlich.

Beide Teams arbeiteten engagiert und vorausschauend an einer Lösung, die den

langfristigen Erfolg sichert.

"Wir haben in OTTO DÖRNER den idealen Partner für das Unternehmen, seine

Mitarbeiter:innen und uns als Inhaber gefunden. Diese für uns so wichtige

Entscheidung fühlt sich richtig an", betonen Kim und Marc Bähr, aktuelle

Gesellschafter der Richard John GmbH. Durch die Integration entstehen zahlreiche

Synergien mit den bestehenden Standorten in Schleswig-Holstein. Die Bündelung

von Know-how, Ressourcen und regionaler Stärke ermöglicht es, Kundinnen und

Kunden künftig noch besser zu betreuen und das Leistungsportfolio weiter

auszubauen.

"Wir freuen uns sehr über diesen Schritt und danken allen Beteiligten, die mit

großem Einsatz und Teamgeist zu diesem erfolgreichen Zusammenschluss beigetragen

haben", sagt Enno Simonis, Geschäftsführer der OTTO DÖRNER Entsorgung GmbH.

Mit der Übernahme wird der Wachstumskurs von OTTO DÖRNER als leistungsstarker

Partner in Norddeutschland konsequent fortgesetzt.

Über die OTTO DÖRNER Gruppe:

Die OTTO DÖRNER Gruppe ist in Norddeutschland eines der führenden privaten

Unternehmen in den Bereichen Entsorgung, Recycling, Kies und Sand sowie im

Deponiebetrieb und hat die Mission, gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen,

weil es in allem und jedem das Wertvolle sieht. Insgesamt arbeiten über 1.200

Mitarbeiter*innen für das Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg.

Über Richard John GmbH:

Die Richard John GmbH ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb in

Henstedt-Ulzburg und spezialisiert auf die umweltgerechte Abfallentsorgung und

-verwertung für Gewerbe- und Privatkund:innen. Das Unternehmen bietet

Containerdienste, Transporte sowie individuelle Entsorgungslösungen für

verschiedenste Abfallarten.

