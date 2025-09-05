OTS: Roborock / Roborock Rocking Life, Inside and Out auf der IFA 2025 mit ...
Roborock Rocking Life, Inside and Out auf der IFA 2025 mit der
Weltpremiere der Mähroboter-Reihe RockMow und RockNeo (FOTO)
Berlin (ots) - Roborock ist weltweit die Nr. 1 Saugrobotermarke 2024, die mit
einer konsequent nutzerorientierten Unternehmensphilosophie arbeitet. Immer mit
dem Fokus, die Lebensqualität der Kunden weltweit zu verbessern, um ihnen Mehr
Me Time und Mehr Family Time zu ermöglichen.
Auf der IFA 2025 kündigt Roborock die Erweiterung seines Produktportfolios um
drei Modelle von Mährobotern an. Der RockMow Z1, RockMow S1 und RockNeo Q1
führen die Marke in die Kategorie der hochwertigen Outdoor-Geräte.
Im Indoor-Segment werden unter anderem der neue Roborock Qrevo Curv 2 Pro, der
Roborock F25 Ultra Nass-Trocken-Staubsauger, die Roborock H60 & H60 Hub Reihe,
die Roborock Zeo X Waschtrockner-Kombination und weitere Produkte vorgestellt.
Roborock gibt auf der IFA 2025 außerdem seine aktuellen Verkaufsergebnisse
bekannt: Laut einem IDC-Bericht ist die Marke im 1. Halbjahr 2025 in Bezug auf
Verkaufszahlen und -werte die Nr. 1 unter den Saugroboter-Marken in Dänemark,
Finnland, Deutschland, Südkorea, Norwegen, Schweden und der Türkei. In den USA
ist Roborock die Nr. 1 nach Verkaufswert. ( Quelle
(https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP53783625) ) Im 1. Halbjahr 2025
stieg der Umsatz von Roborock um 78,96 % im Jahresvergleich und erreichte 7,9
Milliarden RMB, wie an die Börse Shanghai gemeldet.
Expansion in den Outdoor-Bereich: RockMow & RockNeo
Die RockMow- und RockNeo-Reihe sind die ersten Mähroboter von Roborock. Diese
bahnbrechende Produktlinie wurde entwickelt, um die Rasenpflege neu zu
definieren. Aufbauend auf jahrelanger Innovation und Exzellenz im Bereich
KI-gestützter Navigation, präziser Steuerung und intelligenter Automatisierung
bei Saugrobotern bringt Roborock seine bewährte Expertise erstmals nach draußen
- mit maßgeschneiderten Lösungen für Rasenflächen jeder Größe und
Beschaffenheit. Die neue Serie umfasst drei Modelle - RockMow Z1, RockMow S1 und
RockNeo Q1. Der Eintritt von Roborock in die Outdoor-Kategorie bringt bedeutende
Innovationen für Verbraucher.
