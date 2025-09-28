DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,24 -0,6%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.274 -0,6%Euro1,1725 +0,3%Öl69,81 +0,1%Gold3.807 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400 RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Goldpreis, Vonovia, BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
Top News
Neue Handelswoche voraus: DAX dürfte zunächst kleine Startgewinne einfahren Neue Handelswoche voraus: DAX dürfte zunächst kleine Startgewinne einfahren
Goldpreis: Zum Wochenauftakt ein neues Rekordhoch Goldpreis: Zum Wochenauftakt ein neues Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Zum Wochenauftakt ein neues Rekordhoch

29.09.25 07:40 Uhr
Goldpreis: Zum Wochenauftakt ein neues Rekordhoch | finanzen.net

Der schwache Dollar hat dem Goldpreis zum Wochenauftakt zu einem neuen Rekordhoch verholfen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.810,63 USD 47,92 USD 1,27%
News
Ölpreis (Brent)
69,80 USD 0,05 USD 0,07%
News
Ölpreis (WTI)
65,30 USD 0,12 USD 0,18%
News

von Jörg Bernhard

Für Investoren außerhalb des Dollarraums ist die Krisenwährung dadurch günstiger geworden. Der am Freitag veröffentlichte Personal Consumption Expenditures (PCE) Preisindex - das bevorzugte Inflationsmaß der Fed - ist im August um 0,3 Prozent gestiegen, nach einem Plus von 0,2 Prozent im Juli. Damit entsprach er den Analystenschätzungen, so dass weiterhin bis zum Ende des Jahres mit zwei weiteren Zinssenkungen um 25 Basispunkte zu rechnen ist. Laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group beläuft sich die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario auf über 66 Prozent. Die Aktienmärkte in Asien starteten unterdessen verhalten in die neue Woche, da sich Anleger auf einen möglichen Shutdown der US-Regierung vorbereiten. Nun richten sich die Blicke auf die in dieser Woche anstehenden US-Daten zu offenen Stellen, privaten Beschäftigungszahlen, den ISM-Einkaufsmanagerindex und die Datenflut vom US- Arbeitsmarkt, um weitere Hinweise zur Verfassung der US-Wirtschaft zu erhalten. Im weiteren Tagesverlauf könnten aber auch die Reden mehrere US-Notenbanker dem Goldpreis neue Impulse verleihen - je nach Tenor.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 25,10 auf 3.834,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Kurdistan liefert wieder via Türkei

Der Ölpreis gab im frühen Montagshandel nach, nachdem die kurdische Region im Irak am Wochenende ihre Rohölexporte über die Türkei wieder aufgenommen hatte und die OPEC+-Staaten für November eine weitere Produktionsausweitung planen, was das globale Angebot zusätzlich erhöht. Die Vereinbarung zwischen der irakischen Zentralregierung, der Regionalregierung Kurdistans (KRG) und internationalen Ölproduzenten ermöglicht einen täglichen Export von 180.000 bis 190.000 Barrel zum türkischen Hafen Ceyhan.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,43 auf 65,29 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,39 auf 68,83 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis