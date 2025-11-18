OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / Skoda Auto tritt in den Markt in ...

Skoda Auto tritt in den Markt in Saudi-Arabien ein und stärkt damit

seine Präsenz im Nahen Osten (FOTO)

Mladá Boleslav, Tschechien (ots) - > Internationalisierung vorantreiben: Skoda

Auto tritt in Zusammenarbeit mit SAMACO Motors in den saudi-arabischen Markt ein

> Umfangreiches Portfolio: Die breite Palette an Fahrzeugen mit

Verbrennungsmotor umfasst die Modelle Octavia, Superb, Karoq, Kodiaq, Kushaq und

Slavia> Moderne Showrooms: Die ersten beiden hochmodernen Verkaufsstandorte

werden bis Ende 2025 in Dschidda und Al Khobar eröffnet, die Flagship-Filiale in

Riad ist für 2026 geplant

> Wachstumspotenzial nutzen: Größter Markt im Nahen Osten; bis 2030 wird in

Saudi- Arabien ein Jahresabsatz von einer Million Fahrzeugen erwartet

Skoda Auto treibt seine Internationalisierungsstrategie voran. Der tschechische

Hersteller steigt in Zusammenarbeit mit SAMACO Motors, das seit mehr als 15

Jahren andere Marken des Volkswagen Konzerns in Saudi-Arabien vertritt, in den

schnell wachsenden saudi-arabischen Markt ein. Das Portfolio umfasst die Octavia

Limousine sowie die SUVs Kushaq, Karoq und Kodiaq. Superb Limousine und Combi

werden in Kürze folgen. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird Skoda auch die

Kompaktlimousine Slavia einführen, um der starken Nachfrage in diesem Segment

auf dem Markt in Saudi-Arabien gerecht zu werden. Die ersten beiden hochmodernen

Verkaufsstellen werden bis Ende des Jahres in Dschidda und Al-Chubar eröffnet,

ein Flagship-Store in Riad ist für 2026 geplant.

Saudi-Arabien: Das starke Wachstumspotenzial des Marktes nutzen

Skoda Auto will vor allem junge Fahrer und Familien in den größeren Städten

Saudi-Arabiens ansprechen. Bei lediglich 156 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohner

ergeben sich große Wachstumspotenziale. Um diese auszuschöpfen und Synergien zu

maximieren hat Skoda Auto eine Niederlassung für den Nahen Osten als Teil der

Volkswagen Group Middle East (VWGME) gegründet. Diese leitet die Wachstumspläne

von Skoda und koordiniert die Aktivitäten der Marke in der Region.

Markteintritt mit breitem Portfolio und starkem Partner

Der Eintritt von Skoda Auto in den Markt in Saudi-Arabien markiert den nächsten

strategischen Schritt im Nahen Osten. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 trat

der Automobilhersteller in den Markt im Oman ein, nahm den Betrieb in Katar

wieder auf und eröffnete zwei neue hochmoderne Showrooms in den Vereinigten

Arabischen Emiraten. Mit dem Beitritt Saudi-Arabiens zu diesem schnell

wachsenden Netzwerk baut Skoda Auto seine Präsenz in der Region weiter aus und

führt eine umfassende Modellpalette ein. Diese umfasst neben Octavia, Superb,

Karoq und Kodiaq auch das SUV Kushaq und die Limousine Slavia.

Um die ehrgeizigen Ziele in der Region zu erreichen, geht Skoda eine

strategische Partnerschaft mit SAMACO Motors ein, einem Unternehmen der Al Nahla

Group. Die beiden Showrooms mit einer Gesamtfläche von mehr als 1.200 m² werden

bis Ende 2025 in Dschidda und Al Khobar eröffnet. Ein Flagship-Store in der

Hauptstadt Riad wird 2026 folgen.

Die 1930 gegründete Al Nahla Group gehört zu den ältesten Handelsunternehmen des

Königreichs. SAMACO Motors wurde 1978 gegründet und ist ein führender

Autoimporteur und -händler in Saudi-Arabien. Seit mehr als 15 Jahren ist das

Unternehmen exklusiver Vertreter für Audi, Volkswagen und Porsche und hat

kürzlich Bentley und Lamborghini in sein Portfolio aufgenommen.

Globale Präsenz: Skoda Auto expandiert weiter über Europa hinaus

2025 wurde Skoda zur drittmeistverkauften Marke in Europa. Eine Position, die

das Unternehmen bis zum Ende des Jahrzehnts dauerhaft sichern möchte. Darüber

hinaus konzentriert sich der Automobilhersteller darauf, seine solide Basis

außerhalb Europas, vor allem in dynamischen Wachstumsmärkten, weiter zu stärken.

Dazu bringt Skoda sein Know-how ein, um das Wachstumspotenzial für den gesamten

Volkswagen-Konzern zu nutzen. Indien und Vietnam sind zu strategischen

Schlüsselmärkten in den Internationalisierungsplänen von Skoda geworden und

helfen dem Unternehmen, bestehende Absatzchancen in der ASEAN-Region, im Nahen

Osten, in Australien und Neuseeland zu nutzen.

