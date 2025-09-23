DAX23.666 +0,6%ESt505.471 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1796 ±-0,0%Öl66,49 -0,1%Gold3.760 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

OTS: Stockpulse GmbH / Deutsche Börse Group integriert ...

23.09.25 10:05 Uhr

Deutsche Börse Group integriert Social-Media-Intelligence in ihre

Marktüberwachungstechnologie (FOTO)

Wer­bung

Bonn / Stockholm (ots) - Scila, ein führender Anbieter von

Marktüberwachungslösungen, gab heute die erfolgreiche Implementierung der

fortschrittlichen Social-Media-Monitoring-Dienste von Stockpulse in die Scila

Surveillance-Installation der Deutschen Börse bekannt.

Stockpulse ist ein Datenanalyseunternehmen, das sich auf die quantitative

Verarbeitung von Social-Media-Daten mithilfe von KI spezialisiert hat. Durch die

Wer­bung

kürzlich erfolgte Implementierung ist die Deutsche Börse die erste große Börse,

die diese integrierte Lösung für die Handelsüberwachung einsetzt und die

erweiterten Funktionen nutzt, um ihre Überwachungsabläufe zu optimieren und die

Effizienz zu steigern.

Die integrierte Lösung von Stockpulse und Scila Surveillance ermöglicht es

Börsen und Finanzmarktaufsichtsbehörden, Social-Media-Analysen nahezu in

Wer­bung

Echtzeit in ihre Marktüberwachungsabläufe zu integrieren.

"Die Integration der Überwachung sozialer Medien in die Handelsüberwachung ist

eine natürliche Weiterentwicklung der Marktaufsicht", sagte Mikko Andersson,

CEO von Scila. "Durch die Kombination führender Marktdatenanalyse mit

Social-Media-Intelligence bieten wir unseren Kunden einen umfassenderen

Überblick über die Marktdynamik und potenzielle Risiken. Dieser ganzheitliche

Ansatz ist in dem heutigen vernetzten Finanzökosystem, in dem sich Informationen

sofort über mehrere Kanäle verbreiten, von entscheidender Bedeutung."

Soziale Medien sind zu einem wichtigen Faktor für Marktbewegungen geworden,

wobei koordinierte Kampagnen und Fehlinformationen potenziell Auswirkungen auf

Aktienkurse und die Marktintegrität haben können.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Scila, um institutionelle

Social-Media-Analysen für die Marktüberwachungsgemeinschaft verfügbar zu machen"

, sagte Dr. Stefan Nann, CEO von Stockpulse. "Unsere fortschrittlichen

Algorithmen und KI-Anwendungen analysieren Millionen von Social-Media-Beiträge

und Nachrichtenartikel nahezu in Echtzeit und liefern umsetzbare Informationen,

die Überwachungsteams dabei helfen, ungewöhnliche Muster und potenzielle

Marktmanipulationen zu erkennen, bevor sie die Marktintegrität beeinträchtigen."

"Die Ergänzung unseres Überwachungstoolkits um die Überwachung sozialer Medien

über die Plattform von Scila hat sich als sehr wertvoll erwiesen", sagte

Andreas Mitschke, Leiter der Handelsüberwachung bei der Deutschen Börse. "Die

Möglichkeit, Handelsmuster mit Aktivitäten in sozialen Medien zu korrelieren,

liefert unserem Team wichtige Kontextinformationen für die Untersuchung

potenzieller Marktmissbräuche. Diese Integration hat unsere Überwachungsarbeit

sowohl effizienter als auch effektiver gemacht und ermöglicht es uns, die

Marktintegrität und die Interessen der Anleger besser zu schützen."

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung auf

https://stockpulse.ai/posts/2025/press_release_scila/.

Pressekontakt:

Dr. Stefan Nann

Geschäftsführer

Stockpulse GmbH

Tel. +49 228 227 875 36

mailto:stefan.nann@stockpulse.ai

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159219/6123333

OTS: Stockpulse GmbH