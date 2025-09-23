OTS: Stockpulse GmbH / Deutsche Börse Group integriert ...
Deutsche Börse Group integriert Social-Media-Intelligence in ihre
Marktüberwachungstechnologie (FOTO)
Bonn / Stockholm (ots) - Scila, ein führender Anbieter von
Marktüberwachungslösungen, gab heute die erfolgreiche Implementierung der
fortschrittlichen Social-Media-Monitoring-Dienste von Stockpulse in die Scila
Surveillance-Installation der Deutschen Börse bekannt.
Stockpulse ist ein Datenanalyseunternehmen, das sich auf die quantitative
Verarbeitung von Social-Media-Daten mithilfe von KI spezialisiert hat. Durch die
kürzlich erfolgte Implementierung ist die Deutsche Börse die erste große Börse,
die diese integrierte Lösung für die Handelsüberwachung einsetzt und die
erweiterten Funktionen nutzt, um ihre Überwachungsabläufe zu optimieren und die
Effizienz zu steigern.
Die integrierte Lösung von Stockpulse und Scila Surveillance ermöglicht es
Börsen und Finanzmarktaufsichtsbehörden, Social-Media-Analysen nahezu in
Echtzeit in ihre Marktüberwachungsabläufe zu integrieren.
"Die Integration der Überwachung sozialer Medien in die Handelsüberwachung ist
eine natürliche Weiterentwicklung der Marktaufsicht", sagte Mikko Andersson,
CEO von Scila. "Durch die Kombination führender Marktdatenanalyse mit
Social-Media-Intelligence bieten wir unseren Kunden einen umfassenderen
Überblick über die Marktdynamik und potenzielle Risiken. Dieser ganzheitliche
Ansatz ist in dem heutigen vernetzten Finanzökosystem, in dem sich Informationen
sofort über mehrere Kanäle verbreiten, von entscheidender Bedeutung."
Soziale Medien sind zu einem wichtigen Faktor für Marktbewegungen geworden,
wobei koordinierte Kampagnen und Fehlinformationen potenziell Auswirkungen auf
Aktienkurse und die Marktintegrität haben können.
"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Scila, um institutionelle
Social-Media-Analysen für die Marktüberwachungsgemeinschaft verfügbar zu machen"
, sagte Dr. Stefan Nann, CEO von Stockpulse. "Unsere fortschrittlichen
Algorithmen und KI-Anwendungen analysieren Millionen von Social-Media-Beiträge
und Nachrichtenartikel nahezu in Echtzeit und liefern umsetzbare Informationen,
die Überwachungsteams dabei helfen, ungewöhnliche Muster und potenzielle
Marktmanipulationen zu erkennen, bevor sie die Marktintegrität beeinträchtigen."
"Die Ergänzung unseres Überwachungstoolkits um die Überwachung sozialer Medien
über die Plattform von Scila hat sich als sehr wertvoll erwiesen", sagte
Andreas Mitschke, Leiter der Handelsüberwachung bei der Deutschen Börse. "Die
Möglichkeit, Handelsmuster mit Aktivitäten in sozialen Medien zu korrelieren,
liefert unserem Team wichtige Kontextinformationen für die Untersuchung
potenzieller Marktmissbräuche. Diese Integration hat unsere Überwachungsarbeit
sowohl effizienter als auch effektiver gemacht und ermöglicht es uns, die
Marktintegrität und die Interessen der Anleger besser zu schützen."
