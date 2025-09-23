OTS: Stockpulse GmbH / Deutsche Börse Group integriert ...

Deutsche Börse Group integriert Social-Media-Intelligence in ihre

Marktüberwachungstechnologie (FOTO)

Bonn / Stockholm (ots) - Scila, ein führender Anbieter von

Marktüberwachungslösungen, gab heute die erfolgreiche Implementierung der

fortschrittlichen Social-Media-Monitoring-Dienste von Stockpulse in die Scila

Surveillance-Installation der Deutschen Börse bekannt.

Stockpulse ist ein Datenanalyseunternehmen, das sich auf die quantitative

Verarbeitung von Social-Media-Daten mithilfe von KI spezialisiert hat. Durch die

kürzlich erfolgte Implementierung ist die Deutsche Börse die erste große Börse,

die diese integrierte Lösung für die Handelsüberwachung einsetzt und die

erweiterten Funktionen nutzt, um ihre Überwachungsabläufe zu optimieren und die

Effizienz zu steigern.

Die integrierte Lösung von Stockpulse und Scila Surveillance ermöglicht es

Börsen und Finanzmarktaufsichtsbehörden, Social-Media-Analysen nahezu in

Echtzeit in ihre Marktüberwachungsabläufe zu integrieren.

"Die Integration der Überwachung sozialer Medien in die Handelsüberwachung ist

eine natürliche Weiterentwicklung der Marktaufsicht", sagte Mikko Andersson,

CEO von Scila. "Durch die Kombination führender Marktdatenanalyse mit

Social-Media-Intelligence bieten wir unseren Kunden einen umfassenderen

Überblick über die Marktdynamik und potenzielle Risiken. Dieser ganzheitliche

Ansatz ist in dem heutigen vernetzten Finanzökosystem, in dem sich Informationen

sofort über mehrere Kanäle verbreiten, von entscheidender Bedeutung."

Soziale Medien sind zu einem wichtigen Faktor für Marktbewegungen geworden,

wobei koordinierte Kampagnen und Fehlinformationen potenziell Auswirkungen auf

Aktienkurse und die Marktintegrität haben können.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Scila, um institutionelle

Social-Media-Analysen für die Marktüberwachungsgemeinschaft verfügbar zu machen"

, sagte Dr. Stefan Nann, CEO von Stockpulse. "Unsere fortschrittlichen

Algorithmen und KI-Anwendungen analysieren Millionen von Social-Media-Beiträge

und Nachrichtenartikel nahezu in Echtzeit und liefern umsetzbare Informationen,

die Überwachungsteams dabei helfen, ungewöhnliche Muster und potenzielle

Marktmanipulationen zu erkennen, bevor sie die Marktintegrität beeinträchtigen."

"Die Ergänzung unseres Überwachungstoolkits um die Überwachung sozialer Medien

über die Plattform von Scila hat sich als sehr wertvoll erwiesen", sagte

Andreas Mitschke, Leiter der Handelsüberwachung bei der Deutschen Börse. "Die

Möglichkeit, Handelsmuster mit Aktivitäten in sozialen Medien zu korrelieren,

liefert unserem Team wichtige Kontextinformationen für die Untersuchung

potenzieller Marktmissbräuche. Diese Integration hat unsere Überwachungsarbeit

sowohl effizienter als auch effektiver gemacht und ermöglicht es uns, die

Marktintegrität und die Interessen der Anleger besser zu schützen."

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung auf

https://stockpulse.ai/posts/2025/press_release_scila/.

