OTS: X-IT GmbH / X-IT GmbH und delaware Germany bündeln Kräfte für ...
X-IT GmbH und delaware Germany bündeln Kräfte für ESG-Expertise mit
Fokus auf EUDR
Losheim am See/Zweibrücken (ots) - Die X-IT GmbH, Beratungspartner für ESG und
digitale Transformation, und die delaware Germany GmbH, Teil des internationalen
Technologieunternehmens delaware mit über 5.000 Mitarbeitenden, haben eine
strategische Kooperation vereinbart. Ziel ist es, Unternehmen bei der Umsetzung
regulatorischer Anforderungen wie der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) sowie
weiterer ESG-Themen mithilfe der osapiens-Plattform zu unterstützen.
Die Zusammenarbeit verbindet komplementäre Stärken: X-IT bringt tiefgreifende
ESG-Expertise und Projekterfahrung in der Implementierung des osapiens HUB ein,
während delaware für die nahtlose Integration in SAP-Systeme sorgt und
langjährige Kundenbeziehungen, Marktzugang und internationale Reichweite
einbringt. Erste gemeinsame Projekte sind bereits in Vorbereitung.
Timo Klemm, Chief Sales & Marketing Officer (CSMO) der X-IT GmbH:
"Mit delaware gewinnen wir einen starken Partner, der uns Zugang zu Branchen
eröffnet, in denen wir bislang nicht aktiv waren - insbesondere Druck und
Verpackung, aber auch in der verarbeitenden Industrie mit Schwerpunkt auf den
Papier-, Kunststoff-, Metall- und Textilbereich. Wir bringen unsere ESG- und
EUDR-Expertise ein, während delaware als SAP Platinum Partner seine starke
Marktposition und jahrzehntelange SAP-Erfahrung einbringt."
Guido Eckhardt, Partner bei delaware Germany:
"Viele unserer Kunden stehen vor großen ESG- und EUDR-Herausforderungen. Mit
X-IT haben wir nun einen Partner, der Projekterfahrung auf Basis der
osapiens-Plattform und ESG-Expertise mitbringt. Gemeinsam schließen wir eine
zentrale Lücke, indem wir die Datenherkunft aus SAP sicherstellen und Lösungen
optimal anbinden."
Über X-IT GmbH
Die X-IT GmbH mit Sitz in Losheim am See ist ein auf digitale Transformation,
ESG-Expertise und mobile Instandhaltung spezialisiertes Beratungshaus.
Über delaware Germany GmbH
delaware ist ein internationales Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden
in über 20 Ländern. Die delaware Germany GmbH mit Sitz in Zweibrücken ist aus
Dr. Lauterbach & Partner hervorgegangen.
Pressekontakt:
Timo Klemm, mailto:timo.klemm@x-it-service.de
Helen Pfaff, mailto:helen.pfaff@delaware.pro
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180747/6114593
OTS: X-IT GmbH