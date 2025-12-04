Otto plädiert für längere Lebensarbeitszeit in Deutschland

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Unternehmer Michael Otto hat sich für eine Anhebung des Renteneintrittsalters ausgesprochen. "Anders ist das umlagefinanzierte System doch gar nicht zu finanzieren", sagte der 82 Jahre alte Ehrenbürger der Hansestadt in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag). Mit der steigenden Lebenserwartung müsse sich schon im Interesse der jungen Generation etwas ändern.

"Man könnte ja zum Beispiel sagen: Für jedes Jahr längere Lebenserwartung sollte sich die durchschnittliche Lebensarbeitszeit um ein halbes Jahr verlängern." Dabei könne man immer noch Ausnahmeregelungen festlegen. Die Otto Group ermögliche es Beschäftigten in manchen Bereichen, über das Rentenalter hinaus weiterzuarbeiten. Er selbst sei noch fast täglich im Büro.

Angesichts des labilen Koalitionsfriedens und der hohen Umfragewerte der AfD sagte er über die Möglichkeit einer Kanzlerin Alice Weidel (AfD): "Die Vorstellung lässt mich schaudern." Es sei jetzt sehr wichtig, dass die schwarz-rote Koalition handele und sich nicht öffentlich streite: "Handeln, umsetzen, darauf kommt es an."/klm/DP/jha