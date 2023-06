STEICO-Aktie gibt kräftig Gas: Morgan Stanley sieht günstigen Zeitpunkt für Einstieg bei STEICO

'Overweight'

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat STEICO von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 53 auf 45 Euro gesenkt.

Bei dem deutschen Baustoff-Nebenwert STEICO sei die Zeit für einen Einstieg gekommen, schrieb Analyst Manfredi Bizzarri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gegenwind bleibe zwar zyklisch und in puncto Wettbewerb intensiv, aber die Phase sinkender Erwartungen sollte auslaufen. Das Wachstum dürfte wieder zunehmen, dank neuer Kapazitäten und Marktanteilsgewinnen mit holzbasierten Dämmstoffen.

Die STEICO-Aktie zieht am Freitag via XETRA zeitweise um 9,49 Prozent auf 30,00 Euro an.

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX Broker)