DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin73.327 -0,8%Euro1,1515 ±0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Infineon 623100 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie: Chef Ritter weist Rentenforderung der VC als unrealistisch zurück Lufthansa-Aktie: Chef Ritter weist Rentenforderung der VC als unrealistisch zurück
So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Oxfam: Südafrika hat geopolitischer Einschüchterung getrotzt

22.11.25 18:48 Uhr

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Südafrika hat der Entwicklungsorganisation Oxfam zufolge während des G20-Gipfels der führenden Industrie- und Schwellenländer geopolitischer Einschüchterung getrotzt. "Südafrika hat der Welt ein Beispiel gesetzt, indem es dafür gesorgt hat, dass die G20 trotz starken Widerstands standhaft geblieben ist und sich gemeinsam auf eine Abschlusserklärung geeinigt hat, die den Multilateralismus verteidigt", sagte Max Lawson, Leiter der Abteilung für Ungleichheitspolitik und Advocacy bei Oxfam.

Wer­bung

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump boykottiert den ersten G20-Gipfel auf afrikanischem Boden. Trump wirft Südafrika fälschlicherweise eine Diskriminierung weißer Minderheiten in Südafrika vor, insbesondere der sogenannten Afrikaaner, die Nachfahren niederländischer Siedler sind.

G20-Gastgeber Südafrika habe erstmals Ungleichheit als dringliches Thema auf die globale Agenda gesetzt, sagte Lawson. Dennoch hätten die reichen Länder und ihre Verbündeten das Kommuniqué verwässert. Die Erklärung enthalte beispielsweise keine Forderung für die Besteuerung der Superreichen. "Ungleichheit ist eine politische Entscheidung", betonte Lawson.

Für den Gipfel hat Südafrika die Themenschwerpunkte "Solidarität, Gleichheit und Nachhaltigkeit" gesetzt. Das zweitägige Treffen findet dieses Wochenende in der Wirtschaftsmetropole Johannesburg statt. Der Gruppe der G20 gehören 19 Staaten, die Europäische und die Afrikanische Union an./kpa/DP/zb