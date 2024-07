Palantir Aktie News: Palantir macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 25,87 USD.

Die Palantir-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 25,87 USD. Kurzfristig markierte die Palantir-Aktie bei 26,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 572.661 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 27,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Palantir gewährte am 06.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 634,34 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 525,19 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,329 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

