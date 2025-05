Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Palantir am Donnerstagnachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 115,78 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Palantir-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 115,78 USD. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,48 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 112,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.875.765 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,40 USD an. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 7,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,50 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 82,29 Prozent sinken.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.05.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,05 USD je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 883,86 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 634,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 11.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,574 USD je Palantir-Aktie.

