Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag im Minus

Blick auf Palantir-Kurs

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Palantir-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 89,93 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 89,93 USD ab. Die Palantir-Aktie sank bis auf 88,17 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,43 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.716.799 Palantir-Aktien.

Bei 125,40 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Palantir veröffentlichte am 03.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 827,52 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 608,35 Mio. USD eingefahren.

Am 12.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,543 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Aktien von NVIDIA, Amazon, Tesla, Palantir & Co: Analyst sieht in Zöllen "wirtschaftliches Armageddon" für Tech

IonQ, D-Wave & Co.: Diese Kennzahl ist vor dem Investment in Quantencomputing-Aktien entscheidend

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100-Börsianer bekommen am Nachmittag kalte Füße