Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 128,34 USD ab.

Die Palantir-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 128,34 USD. Die Palantir-Aktie sank bis auf 127,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,44 USD. Zuletzt wechselten 2.466.038 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 133,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). 4,00 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,64 USD. Dieser Wert wurde am 24.05.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 83,92 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 05.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 883,86 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 634,34 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 11.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,583 USD in den Büchern stehen haben wird.

