Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Mittwochnachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 28,49 USD abwärts.

Das Papier von Palantir befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 28,49 USD ab. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,90 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,00 USD. Bisher wurden via New York 1.154.305 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.07.2024 markierte das Papier bei 29,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,84 Prozent hinzugewinnen. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.05.2024 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,78 Prozent auf 634,34 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 525,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Palantir-Bilanz für Q2 2024 wird am 05.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Palantir rechnen Experten am 11.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,329 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Investor und Palantir-Gründer Peter Thiel um KI-Branche besorgt: NVIDIA verdient das ganze Geld

Generative KI wird 1,3 Billionen Dollar-Markt: Wird Palantir nach NVIDIA der nächste Profiteur?

Palantir-Aktie hoffnungslos überbewertet? Analyst senkt den Daumen - Palantir-Aktie nach Kurseinbruch wieder etwas fester