Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Nachmittag südwärts

Die Palantir-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 7,96 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,81 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.208 Palantir-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 24,27 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,20 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 08.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 473,01 USD – ein Plus von 25,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 375,64 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Palantir wird am 17.11.2022 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,058 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

